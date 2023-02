Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

HomeKit 101: zo maak je slim gebruik van scènes in je smarthome

Voor Apple-gebruikers is HomeKit het go-to platform om je volledige smarthome mee te bedienen. Als je eenmaal al je slimme apparaten hebt toegevoegd aan de Woning-app, wordt het tijd om slim gebruik te maken van scènes.

Met een scène kun je namelijk meerdere slimme apparaten tegelijk in of uit laten schakelen. Dit kan handmatig met één tik op de knop, maar ook door middel van automatiseringen. Dat scheelt je een hoop zoekwerk naarmate het aantal slimme apparaten in huis toeneemt. In dit HomeKit-artikel vertellen we je precies hoe je een scène toevoegt aan de Woning-app.

Voeg scènes toe aan Apple HomeKit

Open de Woning-app en tik op het plusje in de rechter bovenhoek. Kies voor Nieuwe scène. HomeKit geeft je enkele suggesties voor je scène, maar je kunt ook voor Aangepast kiezen. In dat laatste geval geef je de scène een naam en kies je een icoontje door op het huis te tikken. Vervolgens voeg je de gewenste slimme apparaten toe via Voeg accessoires toe.

Dan geef je aan wat er precies met deze accessoires moet gebeuren. Tik op de afzonderlijke knoppen om bijvoorbeeld een bepaalde lamp in- of uit te schakelen of het volume van een media-apparaat te veranderen. Via Test deze scène kun je live testen of je alles juist hebt ingesteld. Maak eventueel nog wat aanpassingen en tik als je klaar bent op Gereed.

Scènes gebruiken in de praktijk

Iedere aangemaakte scène verschijnt in je overzicht. Met één tik op de knop schakel je de gewenste scène in of uit, al kun je natuurlijk ook de hulp van Siri inschakelen. Naast de Woning-app is HomeKit ook te bedienen via je Bedieningspaneel. Het is zo erg makkelijk om meerdere lampen in je huis te bedienen of om je mancave helemaal gereed te maken voor een filmavond.

Je (de)activeert de scènes ook door middel van automatiseringen. Dan wordt een bepaalde scène bijvoorbeeld toegepast op basis van een bepaald tijdstip, als er beweging wordt gedetecteerd door een bewegingssensor of wanneer je thuiskomt. Om automatiseringen te gebruiken, moet je wel een HomePod (mini) of Apple TV ingesteld hebben als woninghub.