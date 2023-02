Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

HomeKit 101: maak je slimme huis nog slimmer met automatiseringen

Je smarthome is pas echt slim als je gebruikmaakt van de handige automatiseringen die Apple HomeKit te bieden heeft. Hiermee kan je een slim apparaat of scène automatisch laten activeren op basis van bijvoorbeeld een tijdstip, locatie of bewegingsdetectie. Zo ga je met automatiseringen aan de slag.

Om gebruik te kunnen maken van automatiseringen heb je een woninghub nodig. Een HomePod, HomePod mini, Apple TV of iPad kan je als woninghub laten dienen voor je HomeKit-accessoires. Zonder een van deze apparaten kun je dus niet, of met flinke uitdagingen, met automatiseringen aan de slag.

Je smarthome automatiseren met HomeKit

Om een nieuwe automatisering te starten met HomeKit, moet je naast de woninghub ook je slimme apparaten hebben toegevoegd aan je Woning-app. Hoe je dat precies doet, lees je in dit artikel. Als je klaar bent, ga je in de app naar het tabblad Automatisering. Tik vervolgens op Nieuwe automatisering of gebruik het plusje rechts bovenin en kies Voeg automatisering toe.

Eerst is het nodig om een trigger in te stellen. Je kan je automatisering onder meer inschakelen als je thuiskomt, als iedereen van huis is, op een bepaald tijdstip of als een lamp of accessoire aan gaat. Om je op weg te helpen, nemen we een voorbeeld met je door.

Een voorbeeld om je op weg te helpen

Stel je wil dat enkele lampen in huis automatisch aan gaan zodra de zon onder is. Kies in dat geval voor Het is een bepaald tijdstip en selecteer vervolgens Zon onder. Selecteer alle dagen van de week en laat Personen op Uit staan. Tik op Volgende en selecteer bijvoorbeeld de lampen bij de voor- en achterdeur, en in de woonkamer.

Tik opnieuw op Volgende. Je ziet nu een overzicht van de automatisering. Via Test deze automatisering kun je checken of je alles juist hebt ingevoerd. Alle lampen die je hebt ingesteld gaan dan aan. Ben je tevreden, tik dan op Gereed.