HomeKit 101: hoe voeg ik nieuwe apparaten toe aan de Woning-app?

Als je aan een smarthomeplatform denkt, dan komt Apple HomeKit al snel boven drijven. Net als Google Home is het de op je iPhone of iPad de verzamelplaats om je smarthome te bedienen. Het toevoegen van nieuwe apparaten aan de Woning-app is gelukkig kinderlijk eenvoudig. In deze 101 leggen we je hoe het werkt.

Nu steeds meer apparaten slimmer worden, is de kans groot dat je inmiddels al een of meerdere smarthome-apparaten in huis hebt, zoals een slimme vaatwasser of lamp. Deze bedien je via de losse apps van fabrikanten, maar ook via een app zoals Apple HomeKit.

Apparaten toevoegen aan Apple HomeKit

HomeKit gebruik je op je iPhone of iPad via de Woning-app. Handig om te weten is dat je alleen apparaten kunt toevoegen aan de app als deze compatibel zijn met de smarthomesoftware van Apple. Deze informatie vind je op de verpakking van het product of op de website van de fabrikant.

Om een apparaat toe te voegen op je Apple-apparaat open je de Woning-app en druk je op het plusje in de rechter bovenhoek. Tik op Nieuw accessoire. De camera van je toestel opent nu, waarmee je de QR-code op het product kunt scannen. Bij een iPhone 7 of nieuwer kun je het apparaat ook dicht bij je telefoon houden tot er een draadloos symbool verschijnt.

Als het accessoire in beeld verschijnt, voeg je hem toe aan je HomeKit-netwerk. Vervolgens kun je het apparaat toevoegen aan een ruimte. Dit kan ook op een later moment nog. Eenmaal ingesteld kun je het apparaat bedienen vanuit de Woning-app of door het aan Siri te vragen.

Maak ook ruimtes aan in de Woning-app op iPhone

Het aanmaken van een ruimte in de Apple Woning-app op de iPhone of iPad is handig om overzicht te houden, vooral als het aantal HomeKit-apparaten in huis oploopt. Je maakt een ruimte aan door op het plusje te tikken en Voeg kamer toe te kiezen. Geef de ruimte een duidelijke naam, zoals ‘Woonkamer’ of ‘Slaapkamer’. Voeg eventueel een achtergrondafbeelding toe. Tik vervolgens op Bewaar.

Om een HomeKit-apparaat toe te wijzen aan een kamer, tik je het toegevoegde accessoire aan en open je rechtsonder in beeld de instellingen. Selecteer bij Kamer de ruimte naar keuze. Doe dit voor al je apparaten en je hebt een duidelijker overzicht van de slimme producten in huis.