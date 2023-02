Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Halides Neural Telephoto bezorgt je non-pro iPhone zoommogelijkheden

De maker van de populaire camera-app Halide is terug met een fijne update voor iPhone 14. Met de optie Neural Telephoto is het mogelijk mooie, ingezoomde foto’s te maken met het niet-pro-model van de recente Apple-smartphone. Dan hoef je daar wellicht dus niet meer dieper voor in de buidel te tasten.

Met een iPhone 14 Pro op zak, weet je het wel. Je maakt daarmee mooie, ingezoomde foto’s, omdat het systeem gebruikmaakt van een telelens. Reguliere iPhone-modellen beschikken niet over zo’n lens en moeten het doen met een hoofd- en groothoekcamera. Inzoomen gebeurt dan altijd door het beeld te croppen (oftewel bijsnijden).

iPhone 14 krijgt speciale Halide-functie

Wanneer je een foto cropt, zoom je als het ware digitaal in. Dat betekent dat er vrijwel altijd kwaliteitsverlies optreedt, ten opzichte van camera’s die optisch inzoomen. Halide probeert dat probleem nu op te lossen op jouw iPhone met de Neural Telephoto-optie. Je ingezoomde foto’s ogen daardoor een stuk beter dan voorheen.

Meestal ogen gecropte foto’s wat wazig. Maar met de nieuwe Halide-functie moet dat verleden tijd zijn. Je foto’s ogen dan scherper, zo luidt de belofte. Het resultaat zal niet hetzelfde zijn als foto’s die gemaakt zijn met een telelens, maar alle beetjes helpen. Dit levert een beter resultaat op dan zonder de Neural Telephoto.

Dit werkt met een sloot aan iPhones

Reden genoeg om de optie een keer te proberen. En we hebben goed nieuws, want de nieuwe Halide-optie werkt met een groot aan iPhones. De ontwikkelaar laat weten dat de update werkt met iPhone SE-modellen, en dan helemaal tot aan de iPhone 14. Houd er wel rekening mee dat de app geld kost.

Heb je de app al of heb je het geld ervoor over? Dan krijg je binnen de app een 2x-knop te zien (ja, ook wanneer je geen Pro iPhone hebt). De gemaakte foto vind je terug als jpeg/heic-, en als een raw-bestand. Zo kun je zelf bepalen welke versie je gebruikt en of je de boel achteraf nog wil bewerken.

App Store