Waarom je voorlopig naar een Mac Studio met M2-chip kunt fluiten

Het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn een gloednieuwe Mac Studio met een M2 Ultra-processor hoeven te verwachten. Mocht je dus op die computer wachten, dan kun je het beste andere opties overwegen. Het zou zelfs kunnen dat de Studio nooit een update of upgrade krijgt, aldus een bekende journalist.

En die geruchtenmaker is – hoe kan het haast ook anders – Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Het zou zelfs kunnen dat Apple de Mac Studio helemaal geen update geeft, omdat het model erg veel lijkt op een Mac Pro. Om overlap te voorkomen, zou Apple zich in de toekomst kunnen focussen op het Pro-model.

Geen nieuwe Mac Studio?

In het slechtste geval krijgen we dus geen nieuwe Mac Studio. Maar als die computer wel een upgrade krijgt, dan krijgt die waarschijnlijk een M3- of M4-processor, aldus de journalist. Wellicht dat de Studio nog een andere richting krijgt, maar voor nu lijkt het erop dat het product geen plek meer heeft in het assortiment.

Dat klinkt als slecht nieuws voor iedereen die de Mac Studio een warm hart toedraagt. Ondertussen zitten eigenaars van een oude Mac Pro nog steeds te wachten op nieuws omtrent een nieuw Pro-model. Apple brengt daar zelf niets over naar buiten, maar de geruchtenmolen draait al een tijdje op volle toeren.

Mac Pro met M2-processor

Over die Mac Pro is veel te doen. Apple zou namelijk de plannen aangepast hebben. Voorheen was het de bedoeling dat deze computer een M2 Extreme-chipset zou krijgen. Maar nu lijkt het erop dat het bij een M2 Ultra blijft (een chipset die ook naar een nieuwe Studio had kunnen komen). En daar blijft het niet bij.

Want Apple zou tevens voornemens zijn de Mac Pro niet-upgradebaar te maken. Je kan dan zelf geen werkgeheugen toevoegen, bijvoorbeeld. Ook het design zou helemaal hetzelfde blijven. Kortom: weinig dingen om dus echt naar uit te kijken, en dat terwijl de Studio voor veel gebruikers een frisse wind in de line-up was.

