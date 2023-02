Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Gamen op je iPhone dankzij Opdrachten en Gaming-focus een uniek genot

De iPhone is een powerhouse als het op mobile gaming aankomt. Dit heerlijke tijdverdrijf kun je zelfs nóg aangenamer maken door gebruik te maken van Siri Opdrachten en een speciale Gaming-focus. Pak je toestel er vast bij!

Sinds de komst van iOS 16 zijn er een aantal nieuwe Focus-modi bijgekomen, waaronder de Gaming-focus. Door deze Focus te gebruiken kun je notificaties van andere apps tijdens het spelen beperken. Combineer dit met de slimmigheden van de Opdrachten-app en gamen op je iPhone wordt een waar genot.

Zo stel je de Gaming-focus in op je iPhone

Er zijn meerdere manieren om de Gaming-focus te activeren, zoals handmatig, op basis van ingestelde tijden of door automatische herkenning. Als je een mobiele game zoals Marvel Snap speelt, vraagt je iPhone na een tijdje of je de Gaming-focus wil gebruiken. Superhandig, maar het kan nog beter.

Als je een gamecontroller gebruikt op je iPhone, dan werkt dat nog sneller. Je telefoon herkent namelijk dat je bijvoorbeeld een Backbone One, Razer Kishi V2 of Nacon MG-X Pro aansluit. Je kunt instellen om de Gaming-focus automatisch in te schakelen als een controller wordt gekoppeld via Lightning of Bluetooth.

Om dit voor elkaar te krijgen, ga je naar de instellingen van je iPhone en tik je op Focus. Selecteer Gamen of voeg deze focus toe via het blauwe plusje. Zorg ervoor dat Draadloze controller is ingeschakeld als schema. Hierna is het tijd voor het echte werk.

Automatiseren maar!

Met enkel het instellen van de Gaming-focus zijn we er nog niet. We kunnen namelijk een aantal slimme automatiseringen toepassen om de game-ervaring wat soepeler te laten verlopen.

Open de Opdrachten-app op je iPhone en ga naar het tabblad Automatisering. Voeg een nieuwe Persoonlijke automatisering toe. Selecteer de Gaming-focus en kies daarna voor Wordt ingeschakeld. Tik op Volgende en daarna op Voeg taak toe. Nu is het geheel aan jou om te bepalen welke taken je wil gebruiken. We geven je wat voorbeelden.

Enkele voorbeelden om toe te passen

Voeg bijvoorbeeld de taak Helderheid toe en kies voor een hoge instelling. Denk ook aan het volume. Is er een game of dienst die je vrijwel altijd gebruikt op jouw iPhone? Gebruik dan Open app. Zo opent de PlayStation Remote Play-app, de Xbox-app of een losse game bijvoorbeeld automatisch als je een controller aansluit (en de Gaming-focus geactiveerd wordt).

Ook wanneer de Gaming-focus op jouw iPhone weer uitgaat, kun je hier voorwaarden aan hangen. Zet bijvoorbeeld het volume en de helderheid weer terug in een lagere stand. Om zorgeloos gebruik te maken van de door jou ingestelde automatiseringen, is het slim om Vraag vóór uitvoeren en Meld indien uitgevoerd uit te schakelen.