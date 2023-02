Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16.4 introduceert bak nieuwe emoji, langverwachte HomeKit-update (en meer)

Over een paar weken krijgen we toegang tot nieuwe emoji en zelfs verbeteringen voor HomeKit. Apple brengt dan namelijk iOS 16.4 uit voor iPhone. Wanneer dat gebeurt, is nog niet precies duidelijk. Maar ontwikkelaars kunnen vanaf nu alvast de eerste b├Ęta downloaden en de nieuwe opties lekker uitproberen.

We doen er vaak een beetje lacherig over, maar emoji zijn best belangrijk. Met die grappige plaatjes kunnen we ons digitaal beter uitdrukken, waardoor sommige berichten anders opgevat kunnen worden. Hoe meer opties we hebben, hoe beter onze communicatie wordt. En met Apple’s iOS 16.4 krijgen we er wederom 31 bij.

Meer emoji dankzij iOS 16.4

We krijgen onder meer een roze hart, een eland, een gans en een actief geschokt gezichtje. Mochten deze opties je reeds bekend voorkomen, dan kan dat. Want de organisatie achter de emoji heeft die in een eerder stadium gepresenteerd. Dat was toen het startschot; en nu gaan platformhouders zoalds Apple ermee aan de slag.

HomeKit, het smarthomeplatform van Apple, krijgt ook wat aandacht. De Woning-app maakt na het updaten gebruik van een nieuwe architectuur. Die werd eerder al eens uitgerold, maar ook heel rap teruggehaald. Want wat bleek: de achterliggende basis zorgde voor problemen, waardoor sommige dingen niet goed werkten.

Apple gaat de tweede ronde in  met HomeKit

Maar nu krijgt HomeKit een tweede kans, waardoor het gebruik van accessoires veel gemakkelijker moet zijn, aldus Apple. Aangezien het bedrijf de update alleen nog in b├Ętavorm heeft uitgebracht, is het even afwachten of de update straks bij iedereen aankomt. Wellicht duiken er nieuwe problemen op.

iOS 16.4 van Apple biedt naast nieuwe emoji en HomeKit-verbeteringen meer opties. Zo kun je notificaties krijgen van webapps, krijg je toegang tot nieuwe Snelkoppelingen en mag de Apple Music-app rekenen op interface-aanpassingen. Wanneer de update arriveert voor gewone b├Ętatesters is niet bekend. Ook weten we nog niet wat de releasedatum van de nieuwe iPhone-software is.

