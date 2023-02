Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Safer Internet Day: de domste (en slimste) wachtwoorden die je kunt gebruiken

Je huis doe je ’s avonds voor je gaat slapen goed op slot. Waarom zijn we op het internet dan zo laks met onze wachtwoorden? Wij vertellen je, tijdens Safer Internet Day, de domste opties die gebruikt worden en geven je tips voor een beter wachtwoord.

We zijn steeds meer digitaal. Als we Mark Zuckerberg en Tim Cook mogen geloven brengen we in de toekomst zelfs tijd door in de metaverse. Hoewel we dus volop online zijn, valt de beveiliging nog vies tegen. Daarom is Safer Internet Day in het leven geroepen.

Slechte wachtwoorden

We hebben op ons werk allemaal wel een Fred van ICT die je met liefde bestookt met obscure mailtjes. Uiteraard met het doel om je als werknemer zo goed mogelijk te beschermen. Je werkgever wil tenslotte niet dat je gehackt wordt, zodat gevoelige gegevens op straat komen te liggen. Ook thuis moet de beveiliging goed zijn, omdat je niet wil dat vreemden bij die gegevens komen. Toch maken wij veelvoorkomende fouten met wachtwoorden.

De grootste fout is om een simpel te raden wachtwoord gebruiken. Maar wat voor wachtwoorden zijn nou het makkelijkst te raden? Wij zetten er voor jou een aantal op een rij tijdens Safer Internet Day.

Soort wachtwoord Voorbeelden Nummers (op volgorde) 12345678, 654321 of 88888888 Toetsen achter elkaar qwerty, zxcvbn of 1q2w3e4r Voor de hand liggende zinnen iloveyou of trustno1 Scheldwoorden Die kun je zelf wel raden varianten van wachtwoord wachtwoord, password of wachtwoord123 Namen Dennis123, Dennis2022 Simpele woorden Welkom123, Admin2023

De ideale beveiliging tijdens Safer Internet Day

We hebben dus behandeld wat je vooral niet moet doen. Laten we het er nu juist over hebben hoe je jezelf wel beter beschermt online. Een goed wachtwoord maken is niet moeilijk. Sterker nog, het is hartstikke simpel. Safer Internet Day is de ideale dag om ermee te beginnen.

Maak je ergens met een Apple-apparaat een nieuw account aan, dan komt Apple zelf al met een suggestie voor een wachtwoord. Daarin vallen bepaalde zaken op als je liever zelf een wachtwoord verzint. Hoe langer, hoe beter. Ook is het beter om verschillende tekens te gebruiken. Denk daarbij niet alleen aan hoofdletters of nummers, maar ook andere tekens zoals een streepje of vraagteken.

👮 De ideale tips voor wachtwoorden Zo lang mogelijk

Verschillende soorten tekens

Elk account een ander wachtwoord

Kies geen voor de hand liggende opties

Kies voor verschillende tekens in plaats van woorden

Al die verschillende wachtwoorden zijn natuurlijk heel fijn, maar wellicht denk je dat het moeilijk is om ze allemaal te onthouden. Gelukkig is er daarvoor een passwordmanager. Je kunt ervoor natuurlijk kiezen om ze op te slaan via jouw Google- of Apple-account, maar er zijn ook externe bedrijven die dergelijke diensten aanbieden. Zo heb je bijvoorbeeld LastPass en 1Password. Een ideale optie tijdens Safer Internet Day.

Als laatste nog een tip om extra veilig te zijn als je ergens inlogt. Veel diensten bieden een tweestapsverificatie aan. Dat betekent dat je als je voor het eerst inlogt op een apparaat, dit gadget moet valideren met een code die de desbetreffende dienst naar jouw telefoon stuurt. Zo kan je alleen inloggen op apparaten waaraan jij toegang hebt gegeven.