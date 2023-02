Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Automobilist zwaar de sjaak wegens crashdetectie op iPhone

Dat crashdetectie op je iPhone je ook flink in de nesten kan werken heeft een man uit Nieuw-Zeeland ondervonden. Hij kwam in de problemen omdat zijn iPhone de politie belde. En hij bleek wel van een borrel te houden, zo meldt de Nieuw-Zeelandse website Stuff.

Crashdetectie is op zich een zegen. Het is de ideale functie wanneer je een ongeluk krijgt. Op het moment dat je iPhone of Apple Watch merkt dat je op redelijk hoge snelheid ineens tot stilstand komt, wordt direct een hulpdienst gebeld. Het fijne van de functie is ook dat het direct de locatie doorstuurt. Dus mocht je niet in staat zijn te praten, dan weten de juiste hulpdiensten je alsnog makkelijk te vinden.

Crashdetectie op iPhone ging af tijdens het skiën

Overigens heeft de crashdetectie in het verleden wel voor wat problemen gezorgd. Eerst waren er meerdere incidenten waarbij diensten door een iPhone werden gebeld toen mensen in een achtbaan zaten. Andere keren werden noodoproepen geplaatst omdat mensen aan het skiën waren. Overigens heeft Apple dat gedonder met updates vooralsnog opgelost.

Voor de man uit Nieuw-Zeeland werkte de iPhone-functie wel correct. Hij parkeerde namelijk om één uur ‘s nachts zijn auto tegen een boom en daarom werd de politie direct gebeld.

Apple's crashdetectie is een relatief nieuwe functie die beschikbaar is voor de iPhone 14 (Plus), de iPhone 14 Pro (Max), Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra.

Een dronkenmansactie

Zij vonden dat de man echter nogal bezopen klonk. Ze stuurden daarom direct een politiewagen naar de plek. Toen ze de 46-jarige man wilden laten blazen, werd hij agressief en weigerde mee te werken. Vervolgens werd hij door de politie gearresteerd en meegenomen.

Een wijze les is dan ook om crashdetectie uit te zetten als je dronken achter het stuur gaat zitten. Óf, doe je dat per definitie gewoon helemaal niet, me dunkt.