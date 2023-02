Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Clicker: beste app Disney+ voor macOS komt niet van Disney zelf

Disney+ is natuurlijk de juiste plaats om jouw favoriete Marvel- en Star Wars-content te kijken. Toch gaat het op jouw Mac nog vrij omslachtig. Nu is er echter een app waar Disney zelf waarschijnlijk jaloers op is. Maak kennis met Clicker.

Bij het woord Clicker denk je misschien aan de zombies uit de nieuwe HBO-serie The Last of Us. Zet dat maar meteen uit je hoofd, want Clicker is de ideale app op jouw Mac als je een Disney+-abonnement hebt. Wij vertellen je waarom je Star Wars- en Marvel-content via deze dienst moet kijken.

Disney+ en Star Wars op je Mac

Als je Disney+ hebt, is het dikke kans dat je ‘m kijkt via een app op je iPhone of Apple TV. Op de Mac is dat echter een ander verhaal. De enige manier waarop je Disney+ kunt zien is via je browser. Dat is natuurlijk hartstikke omslachtig als je Star Wars wil bingen. Gelukkig is er met Clicker een ideale oplossing. En het mooie is: de app is gratis.

Clicker is een Mac-app die gemaakt wordt door ontwikkelaar dbk labs en de complete Disney+-ervaring geeft. Dat is fijn want het is makkelijker en tegelijkertijd heb je ook een aantal functies die in de webversie ontbreken. Zo is het mogelijk om Star Wars- en Marvel-content af te spelen via de picture-in-picture-modus, waardoor een serie niet je hele of halve scherm beslaat.

En laat die optie nu net een heerlijk geschenk zijn. Zo kun je ondertussen gewoon verder met browsen op je Mac, terwijl je in de hoek van het scherm je serie rustig volgt. Natuurlijk wil je jouw favoriete Marvel- of Star Wars-serie niet half kijken, maar dat is weer een heel ander verhaal.

Ook voor Netflix en Amazon Prime

Maar het probleem dat Disney+ geen Mac-app heeft staat niet op zich. Ook Netflix en Amazon Prime Video hebben geen speciale versie voor macOS. Gelukkig is er ook een Clicker voor deze streamingdiensten. In tegenstelling voor Disney+ moet je daarvoor wel betalen. Dat kost 7,99 dollar (omgerekend 7,50 euro). Het is dus een handige oplossing.