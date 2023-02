Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Google en Microsoft vol aan de slag met AI: wanneer komt Apple met eigen ChatGPT?

Kunstmatige intelligentie is op dit moment erg hot en dat komt allemaal door ChatGPT. Google en Microsoft hebben tijdens grote persconferenties hun eigen variant aangekondigd. De grote vraag is wanneer Apple haar plannen voor AI uit de doeken doet.

AI is natuurlijk niet nieuw. Al jarenlang wordt al jarenlang toegepast in bijvoorbeeld games en gadgets om producten nog beter te maken. Dat was natuurlijk een beetje een ver-van-mijn-bed-show voor velen. Dat is nu totaal niet meer het geval met ChatGPT. Hierdoor kunnen wij het nu zelf gebruiken.

Microsoft en Google duiken vol op ChatGPT

Wellicht is dat de reden waarom programma’s als ChatGPT en Dall-e zo ontzettend populair zijn op dit moment. Je kunt AI nu opdrachten geven om uit te voeren en ziet meteen het resultaat. Of het nu het schrijven van een tekst is of het ontwerpen van een afbeelding.

ChatGPT is zo’n succes dat de grote partijen als Google en Microsoft niet achter willen blijven. Het is eigenlijk een soort Clubhouse, waar toen ook iedereen met een eigen variant kwam. Toch is er een groot verschil. Clubhouse was leuk voor enige tijd en het verwaterde terwijl AI gewoon groot blijft. Apple heeft desondanks nog niets laten horen. Het is stíl aan de Cuperkant.

Zo presenteerde Google haar nieuwe AI-dienst en chatbot Bard. Die presentatie verliep overigens totaal niet vlekkeloos en overtuigde dan ook nog niet. Microsoft gaat dan weer ChatGPT-maker OpenAI inzetten om een chatbot aan te bieden in zijn browser Edge en voornamelijk de zoekmachine Bing. De vraag is of Apple ook zoiets gaat doen.

Apple en AI

Apple werkt natuurlijk al volop met AI in allerlei verschillende vormen. Misschien wel het bekendste voorbeeld is Siri op jouw iPhone en iPad. Jij stelt Siri vragen en de dienst probeert het te beantwoorden. Een van de vormen waar over flink gespeculeerd wordt, is Apple Car. Het bedrijf zou een rijdende auto of in ieder geval software voor in auto’s willen brengen. Iets waar Apple overigens over de kaken stijf op elkaar houdt.

Maar goed, het zijn andere vormen van AI, van ChatGPT, maar Apple is dus zeker een bedrijf dat veel ervaring heeft om net zoals Microsoft en Google iets te ontwikkelen wat op de chatbot lijkt. Het lijkt er in ieder geval op dat het zich niet uit de tent laat lokken door Google en Microsoft.

Veel van dit soort projecten zitten nog in de onderzoeksfase en door Google hebben we afgelopen week al mogen zien hoe pijnlijk het kan zijn om het te vroeg te brengen. Je gaat niet alleen plat op je gezicht, maar het heeft ook nog gevolgen voor de aandelenkoers. Als we van Apple iets kennen, dan is het dat het pas met een product komt als men er echt zeker van is dat het naadloos werkt.

Siri 2.0?

Het ligt dus in de verwachting dat Apple achter de schermen bezig is met een AI Chatbot a la ChatGPT zoals Microsoft en Google. Het meest voor de hand ligt is om dit een nieuwe functie te laten worden van Siri, waar je nu al flink wat vragen aan kan stellen. Snapt ze wat je wil? Amper. Doet ze wat je vraagt?: ligt aan hoe hard je HEY SIRI roept. Apple’s assistent(e) blijft behelpen.

Toch moet Apple wel oppassen dat het niet te laat komt. De innovatie rond AI Chatbots lijkt nu ontzettend hard te gaan en als bedrijf wil je natuurlijk niet de slag missen. Iets wat we al eerder zagen bij Siri. De spraakassistent was ooit de voorloper wat betreft AI, maar werd later ingehaald door Google Assistant en Alexa qua functionaliteiten.

Het is dus nu nog een groot vraagteken wat Apple precies gaat doen, maar het kan zeker niet achterblijven. De vraag lijkt dan ook vooral wannéér te zijn. De WWDC lijkt een logisch moment, maar dat is pas ergens in de zomer. Het is in ieder geval het wachten meer dan waard als het gewoon goed uitgewerkt en dat Apple geen Google’tje doet.