ChatGPT en iPhone: echt een match made in heaven?

ChatGPT is het hot topic van het moment in de techwereld. Partijen als Google en Microsoft zetten dan ook vol in op de AI-chatbot. Maar hoe laat je het feilloos werken op je iPhone? Wij vertellen hoe jij een eigen app maakt.

Het kan bijna niet anders dat je de laatste dagen/weken van ChatGPT hebt gehoord. Het is een chatbot die je van alles kunt laten doen. Het geeft antwoorden op bijna al je vragen en kan teksten en e-mails voor je schrijven. Hij doet dit alles op basis van AI, ofwel kunstmatige intelligentie. Logisch dat je dit ook op jouw iPhone wil testen, maar hoe doe je dat?

Een eigen ChatGPT-app op je iPhone

Ondanks dat Apple nog niet met een eigen AI-chatbot komt, is het wel mogelijk om de dienst te gebruiken op je iPhone. Je kunt natuurlijk chat.openai.com bezoeken op jouw toestel, maar er is een nog makkelijkere en fijne manier om het gebruiken, dankzij YouTuber Tim Harris.

Helaas is er nog geen officiële ChatGPT-app, maar dat betekent niet dat je een soort eigen app kunt maken voor op je scherm. Dat is eigenlijk een uitgebreide snelkoppeling. Hiervoor moet je wel wat stappen ondernemen. Wees gerust, dat klinkt moeilijker dan dat het daadwerkelijk is. Wij leggen het hieronder simpel voor je uit.

📱 Maak een ChatGPT-app op je iPhone Maak een account op openai.com

Open de ChatGPT site en genereer een API-sleutel

Open de Opdrachten-app op je iPhone

Download de opdracht Maak app van URL

Open deze in Opdrachten en voeg de websitenaam en een afbeelding toe. Geef toestemming in de link die je ziet als je dit gedaan hebt

Ga naar Instellingen en druk op installeer profiel

Open de app op je iPhone en log in. Je kunt ‘m nu gebruiken

Een simpelere, maar wel een wat lelijkere manier

Er is zelfs een nog simpelere manier op de iPhone. Hiervoor open je de webversie van ChatGPT en vervolgens klik je op het vierkantje met het pijltje naar boven. Klik daar op toevoegen aan het beginscherm en je hebt meteen een snelkoppeling op je scherm die rechtstreeks naar de website leidt. Die ziet er echter niet zo mooi uit en lijkt niet op een echte app.

ChatGPT is op dit moment zo populair dat de website soms overbelast is. Hierdoor werkt de chatbot soms niet. Google en Microsoft haken vol op de nieuwigheid in. Terwijl Google zijn eigen AI-chatbot bouwt onder de naam Bard, bouwt Microsoft de AI van ChatGPT in bij zijn internetbrowser Edge.

Nu heb je op je iPhone je eigen ‘ChatGPT-app’. Dat maakt het gebruik van de dienst nog makkelijker en beter.