Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Binnenkort haal jij toch echt je auto van het slot met je iPhone

In 2020 kondigde Apple de CarKey-functie voor de iPhone aan. De optie werkt momenteel voornamelijk met auto’s van BMW. Onlangs kwam ineens in het nieuws dat Apple het platform openzet voor auto’s van andere fabrikanten. En nu lijkt het erop dat het bedrijf z’n voet op het gaspedaal zet wat beschikbaarheid betreft.

Dat blijkt uit een recente app die gespot is in de App Store. De app heet Car Key Test en is uitgebracht door het officiële ontwikkelaarsaccount van de iPhone-maker. Car Key Test wordt momenteel nog nergens vermeld, maar met de juiste link kun je toch op de pagina komt. Daar vind je meer informatie over de app.

Auto openen met je iPhone

Met de app kunnen we momenteel vrij weinig. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een test. Niet zozeer voor gebruikers, maar voor fabrikanten. Zo kunnen zij namelijk de integratie met CarKey testen. Ook kunnen ze zien in hoeverre ze aan de eisen voldoen voor het certificaat dat nodig is voor het CarKey-platform.

Hoewel de app wel in de Nederlandse App Store te vinden is, is de beschrijving helaas niet vertaald. Maar uit de winkelpagina is op te maken dat fabrikanten meer informatie over Car Key Test kunnen vinden op het Made for iPhone-portaal. Mocht je dus een ontwikkelaar zijn, dan weet je dat je daar zijn moet voor meer info.

Waarom treffen we de app nu aan in de App Store?

Mogelijk is het zo dat Apple deze app aanvankelijk op een andere manier aan zijn partners kon geven. Maar als zo’n app in de App Store staat, dan is het voor iedereen gemakkelijker om hem te downloaden. Of die nou vermeld wordt, of niet, dat maakt niet uit: want met een simpel linkje is het zo geregeld.

Wat betekent deze verandering precies? Dat is moeilijk te zeggen, aangezien Apple er zelf niets over bekendmaakt. Mogelijk betekent dit dat het CarKey-platform op iPhone steeds uitgebreider wordt en we ook andere auto’s ermee kunnen openen. Dat is momenteel nog speculatie, maar ligt wel in de lijn der verwachtingen.

App Store