Call of Duty: Warzone eindelijk beschikbaar op iPhone en iPad

Een van de meest populaire gratis shooters (verreweg) is en blijft Call of Duty: Warzone. En binnenkort kunnen ook Apple-gebruikers de game spelen op iOS met een iPhone of iPad. Is dit een verrassing? Niet echt want CoD werd al geteast tijdens een game-event. So let’s go!

De officiële pagina voor Call Of Duty: Warzone staat nu online en daarmee schrijft het bedrijf geschiedenis. Andere grote, gratis shooters als PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) en Fortnite hebben de overstap naar iOS al gemaakt, maar de Koning der Shootergames volgt nu ook. En het kost je noppes.

Geen enorme iPhone specs voor Call of Duty: Warzone?

De game is nu te bestellen in de App Store van Apple. Vanaf 15 mei kan je dus deze awesome shooter spelen op iOS en Warzone kost je niets. Gemakshalve gaan we ervan uit dat controllers van Xbox, PlayStation en derde partijen te gebruiken zijn.

Activision richt zich volledig op het mobiele aspect van de game zonder concessies te doen over de gameplay of het sociale aspect van de game, aldus erhm… Activision. “De game wordt aangedreven door de nieuwe Call of Duty 2.0-technologie en kunnen spelers van Call of Duty: Warzone Mobile functies delen zoals vrienden en chatkanalen, XP, wapeninventarissen, uitrusting en zelfs de Battle Pass.”

Het is niet helemaal duidelijk wat je voor CoD: Warzone nodig hebt om het te kunnen spelen. Het is echter niet moeilijk uit te vogelen dat de specs van je iPhone of iPad up to date moeten zijn. Activision stelt dat jouw iPhone op iOS 15.0 of later moet draaien en voor de iPad is dit iPadOS 15.0 of later. Jouw apparaat moet minimaal de A12 chip hebben.

Zelf aanpassen via iOS

De pagina in de App Store stelt verder dat Call of Duty: Warzone voor iOS “volledig ‘portable’ en aanpasbaar” is. Zo hebben spelers tientallen opties om de indeling van de controls opnieuw in te stellen. Dus je kan ook gewoon een Bluetooth-NES-controller gebruiken (en als het niet kan, dan regelen we het zelf wel). Daarnaast heeft de game volgens de uitgever “eersteklas graphics”.

Spelers kunnen Call of Duty: Warzone nu bestellen voor de iPhone en iPad via de App Store. Zodra de game beschikbaar is, wordt ‘ie automatisch gedownload naar je apparaat.

Kan je eventueel CoD: Warzone spelen op je Mac of Apple TV? Daar heeft het bedrijf in Cupertino nog geen details over vrijgegeven. Maar da’s een kwestie van tijd toch?