Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Voorkom een onrustige nacht door deze handige instelling op je iPhone

We kunnen niet zonder onze iPhone. Zelfs ’s avonds gebruiken we onze smartphone terwijl we ‘m eigenlijk zouden moeten laten liggen om beter te slapen vanwege blauw licht. Gelukkig zijn er manieren om toch aan je nachtrust te komen.

Blauw licht wordt als een van de grootste problemen gezien om in slaap te vallen. Dat licht is afkomstig van schermen zoals een televisie of een iPhone. Die apparaten gebruiken we natuurlijk dagelijks en dus het is ook moeilijk te ontkomen. Gelukkig zijn er trucs om het effect zo veel mogelijk te vermijden.

Weg met blauw licht op je iPhone en slaap beter

Er zijn natuurlijk speciale brillen op de markt die blauw licht blokkeren, maar gelukkig zijn er ook nog andere mogelijkheden die gewoon gratis zijn. Wij geven jou de ideale opties.

De wetenschap is nogal verdeeld over het effect van blauw licht op de slaap. Terwijl sommige experts zeggen het meteen te vermijden als de zon ondergaat, zeggen anderen dat het genoeg is om dat slechts een uur voor het slapengaan te doen.

Jouw iPhone in het zwart-wit

Misschien wel de makkelijkste manier om blauw licht te blokkeren, is om ’s avonds je iPhone op zwart-wit te zetten. Hierdoor zijn er alleen maar grijstinten te zien.

Dat doe je via de volgende stappen: Instellingen>Toegankelijkheid>Weergave en tekstgrootte>Kleurfilters. Vink de optie aan en selecteer Grijstinten. Je scherm is nu zwart-wit.

Blokkeer Blauw licht om beter te slapen

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om blauwlichten te blokkeren, maar dit heeft wel flinke invloed op de kleuren die je ziet op je iPhone. Hiervoor neem je dezelfde stappen als bij de vorige optie. Je kiest alleen voor Kleurtint.

Als je de tint en intensiteit helemaal naar rechts schuift wordt de kleur van je iPhone-scherm rood. Hierdoor heb je geen blauw licht, al kunnen we ons natuurlijk voorstellen dat een rood scherm ook vrij heftig is.

Nachtmodus

De laatste optie is misschien wel de meest bekende, al blokkeert deze niet al het blauwe licht. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de nachtmodus te kiezen. Het beeld wordt hierdoor warmer, waardoor het minder heftig is voor je ogen. Dat is beter dan gewoon beeld voor het slapen.

Hiervoor ga je naar Instellingen>Scherm & helderheid. Daar kun je kiezen hoe je de nachtmodus precies wil inschakelen. Dit kan zowel handmatig als door je iPhone zelf. Zo kun je kiezen voor True Tone dat zich automatisch aanpast aan de omgeving. Je kunt de donkere modus ook op je scherm zetten. Zo kun je zelf kiezen wanneer je deze wil gebruiken. Die functie zie je hieronder.