Bewaak je Apple ID met je leven dankzij deze handige iPhone-functie

Apple heeft recent een handige nieuwe feature toegevoegd, waardoor je jouw Apple ID nóg beter beschermt. In iOS 16.3 heeft het techbedrijf namelijk Advance Data Protection toegevoegd aan de iPhone, waardoor het mogelijk is om een fysieke sleutel te koppelen met je Apple ID.

Zo’n fysieke sleutel is als het ware een extra beveiligingslaag, net zoals een authenticatie- of sms-code. Deze tweestapsverificatiemethode gaat nog een stapje verder, want je hebt een soort USB-stick nodig om in te loggen op je Apple ID. Zonder dat ding heb je dus een probleem. Handig om nieuwsgierige pottenkijkers tegen te gaan, maar je moet hem wel altijd bij je hebben.

Apple ID beschermen met fysieke beveiligingssleutel

Een van de bekendste fysieke beveiligingssleutels is van Yubico. Ze bieden modellen aan met USB-C, Lightning en zelfs met NFC. De YubiKey 5C NFC kan je bijvoorbeeld gebruiken op je iPhone, maar via USB-C ook op je MacBook. Op beide apparaten zijn je Apple ID en alles eromheen dus in veilige handen.

Het is handig om te weten dat je iPhone je om twee fysieke sleutels zal vragen, waarbij er één als back-up dient. Zo zit je niet direct in de problemen wanneer je er eentje kwijtraakt. Wel lopen de kosten al snel op. Voor één fysieke beveiligingssleutel ben je al snel een eurootje of vijftig kwijt.

Zo stel je het in op de iPhone

Met de komst van iOS 16.3 is het mogelijk om een fysieke sleutel toe te voegen aan je Apple-account voor een optimale bescherming van je Apple ID. Open de instellingen van je iPhone en druk op je avatar. Tik vervolgens op Wachtwoord en beveiliging. Scrol naar beneden en tik op Beveiligingssleutels toevoegen.

Volg daarna de stappen op het scherm. Je ziet daarna een overzicht van apparaten die aan je Apple ID gekoppeld zijn. Kies er eventueel voor om uit te loggen bij apparaten die je niet meer gebruikt. Vergeet daarnaast niet om andere apps te beschermen die tweestapsverificatie met een fysieke sleutel mogelijk maken, zoals Twitter, Google, Facebook en meer.