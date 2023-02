Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wat de titanium Apple Watch ons stiekem vertelt over de iPhone 15 Pro

Het roestvrijstalen frame van de iPhone is al sinds de X gemeengoed geworden voor de nieuwe smartphones van Apple. Maar daar kan wel eens verandering in komen bij de iPhone 15 Pro als we geruchten mogen geloven én ontwerpdetails van de Apple Watch Ultra in rekening nemen.

Het ontwerp van de iPhone is in der loop der jaren gestaag, maar niet heel schokkend veranderd. Toch zijn de kleine stappen van Apple altijd weloverwogen geweest. En de timing mag er ook zijn, want elke keer dat we dachten; nu kennen we het wel, kwam het bedrijf weer met aanpassingen waardoor we voor de deur van een Apple Store wilden slapen. Stiekem hopen we ook dat dit het geval is met de iPhone 15.

Wellicht is de Apple Watch een voorloper op de iPhone 15?

Vooral rondom de iPhone 15 Pro gaan nu sterke geruchten dat de behuizing ditmaal van titanium wordt gemaakt. Deze info komt van ‘leakers’ ShrimpApplePro en Jeff Pu, analist voor het bedrijf J.P. Morgan.

Dat is allemaal niet bepaald uit de lucht gegrepen omdat Apple in de loop der jaren al een aantal patenten heeft ingediend waarin een titanium frame wordt omschreven. Sinds de Apple Watch uit 2019 gebruikt het bedrijf dat materiaal dus al voor kleinere hardware, en het zou eigenlijk wel gek zijn als het dat niet gebruikt voor bijvoorbeeld de iPhone 15 Pro.

🤔 Wat is titanium? Titanium is een enorm sterk metaal en ontdekt in 1795 door Martin Heinrich Klaproth. Het is licht en roestbestendig en ook bestand tegen extreme temperatuurschommelingen. Daarom worden titaniumlegeringen veel gebruikt bij de constructie van vliegtuigen en raketten. Daarnaast wordt het veel voor sieraden gebruikt. Voornamelijk omdat het sterk, anti-allergeen en goed bewerkbaar is.

Titanium is dus relatief goedkoper, duurzamer en flexibeler dan roestvrij staal. De Apple Watch Ultra is daar een uitstekend voorbeeld van. Het stelt het bedrijf dan ook in staat om wellicht een telefoon uit te brengen met nog rondere randen, of wellicht makkelijker een gebogen scherm te implementeren.

Alle kennis is al in huis voor de iPhone 15

Zoals gezegd werkt Apple al langere tijd met titanium. De Apple Watch Series 5 had in ieder geval al een afwerking gemaakt met dat materiaal in twee kleuren: ‘basic’ en ‘space black’. Maar de eerste keer dat het titanium gebruikte was al voor de PowerBook G4 in 2001. Het zou dus niet raar zijn als dat ook met de iPhone 15 het geval is.

De titanium Apple Watch Ultra is enorm, maar bizar licht en robuust

Ondanks het feit dat ook de Apple Watch Series 6 en 7 deels van titanium werden gemaakt, was het de Apple Watch Ultra die een stap verder ging door het materiaal te omarmen. Het is een enorme klok, maar sla het om je pols en je zal verbaast zijn hoe bizar licht en robuust dit horloge is.

Natuurlijk is de Apple Watch Ultra een veel groter horloge dan de Series 8 door de 49 millimeter-kast. Maar even ter vergelijking hebben we uitgevogeld wat het verschil in gewicht is tussen de verschillende edities (de Series 7, verkrijgbaar in aluminium, staal en titanium, de 8 (alleen aluminium en staal) en de Ultra). En dat kan wel eens het ontwerp en de bouw van de iPhone 15 beïnvloeden.

41 millimeter

Aluminium: 32 gram

Roestvrij staal: 42,3 gram

Titanium: 37 gram

45 millimeter

Aluminium: 38,8 gram

Roestvrij staal: 51,5 gram

Titanium: 45,1 gram

De Apple Watch Series 8 is iéts zwaarder

41 millimeter

Aluminium: 32,2 gram

Roestvrij staal: 42,3 gram

45 millimeter

Aluminium: 39,1 gram

Roestvrij staal: 51,1 gram

En de Apple Watch Ultra dan?

Natuurlijk is die klok veel groter. Maar dat gewicht wordt dankzij titanium flink de kop ingedrukt. Deze weegt namelijk slechts 61,3 gram.

Hoewel de verschillen tussen de horloges (vooral de Series 7 en 8) verwaarloosbaar zijn, zou een Apple Watch Ultra gemaakt van roestvrij staal gewoon te zwaar zijn. Het is wel stof tot nadenken. Hoe licht kan je een iPhone 15 Pro of een Pro Max maken dankzij titanium?

Eén ding is zeker: goedkoop gaat het zeker niet worden.