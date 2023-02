Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch Ultra mixen met Rolex? Dan krijg je dit bizarre resultaat

De Apple Watch Ultra is een van de duurste smartwatches die je op dit moment kunt kopen. Toch kan het nog veel prijziger. Wat te denken als het bedrijf uit Cupertino zou samenwerken met Rolex? Dan kun je dit resultaat verwachten. OMT-redacteur Jeroen Kraak twist over smaak.

In veel branches zien we dat verschillende merken met elkaar samenwerken aan nieuwe producten. Je herkent het wellicht van sneakers en kledingstukken. Ook in de techwereld is het niet vreemd en zoeken bedrijven elkaar op (denk bijvoorbeeld aan Ikea en Sonos). Wat zou er gebeuren als Apple met Rolex samenwerkt aan een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra?

Apple Watch Ultra in de mix met een Rolex Daytona

De Apple Watch Ultra is met een prijs van 999 euro vrij prijzig. Toch kan het nu wat goedkoper via deze deal. De smartwatch is echter ook nog veel duurder te maken. Dat blijkt uit een bijzonder concept. Iemand heeft namelijk de Ultra met een Rolex Daytona gemixt.

Deze Apple Watch Daytona Ultra heeft een Retina-scherm, een titaniumkast met oranje accenten en en saffierkristalglas. Daar kun je natuurlijk prima mee voor de dag komen.

Tja, over smaak valt natuurlijk te twisten. Als je al geld voor een Rolex hebt, zou ik liever een wat mooier model kopen dan dit. Laat staan dat de software van een Apple Watch na een aantal jaar niet meer ondersteund wordt en je er dus minder aan hebt. Maar goed, er zal altijd wel een doelgroep voor zijn.

De komst lijkt onwaarschijnlijk

Toch lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat deze Apple Watch Ultra Rolex er echt komt en dat heeft twee redenen. In het verleden probeerde het merk een gouden variant te verkopen voor 17.000 dollar. Deze sloeg totaal niet aan. Het bedrijf gaat zich dus echt niet nog een keer aan zoiets zijn vingers branden.

Daarnaast is er ook nog een ander punt. Voor alle gadgets werkt Apple nooit samen met andere merken als het om een speciale uitgave gaat. Natuurlijk koopt het wel onderdelen van verschillende fabrikanten, maar we zullen bijvoorbeeld nooit een iPhone Galaxy S24 zien.

Als je nu een luxueuze Apple Watch hebben, moet je het doen met bandjes van Hermes, als je dat als echte luxe beschouwt.