Wanneer je eindelijk een Apple Watch met microLED kunt verwachten

Er gaan al lang geruchten over een microLED-scherm voor de Apple Watch. Nu lijkt er ook echt een datum te zijn over wanneer we de nieuwigheid kunnen verwachten.

De Apple Watch is natuurlijk een prachtig apparaat. Je houdt je gezondheid in de gaten, sport ermee, of rekent het broodje in de kantine mee af tijdens je pauze. Het lijkt het perfecte gadget, maar het kan nog veel beter. Wat te denken van microLED?

MicroLED in de Apple Watch

Dat microLED-scherm van Apple lijkt er nu ook daadwerkelijk te komen. Het nieuws is afkomstig van de betrouwbare Ross Young. Young weet alles van schermen en heeft nu de bevestiging over de microLED gekregen van leverancier Osram.

Het nieuws over de microLED gaat al een lange tijd rond. Zo kwam analist Jeff Pu eerder al met het nieuws dat het scherm in 2024 naar de Apple Watch komt. Toch lijkt laatstgenoemde er naast te zitten. Volgens Young moeten we namelijk tot 2025 wachten voor de techniek.



Grote veranderingen

Met de microLED-technologie gaat er ook wat veranderen aan de Apple Watch en dat is goed nieuws voor jou. Het scherm wordt namelijk groter, als we de geruchten moeten geloven. Op dit moment heeft de Series 8 een scherm van 1.77-inch, terwijl de Ultra het met 1.92-inch moet doen. De schermen waar Apple nu aan werkt hebben een afmeting van 2.1-inch.

🤓 Wat is microLED? De naam zegt het eigenlijk al: deze technologie gebruikt microscopische LED’s die samen pixels vormen. Hierdoor krijg je een betere kleur en hoger contrast. Dat zorgt ervoor dat het scherm beter zichtbaar is in grotere kijkhoeken en bijvoorbeeld vol in de zon.

Toch ligt het in de verwachting dat een microLED-scherm eerst naar de Apple Watch Ultra komt, aangezien het een betere techniek is. Mogelijk komt het dan later naar de ‘normale’ versie. Iets wat we bijvoorbeeld ook hebben gezien bij de iPhone-lanceringen.

Toch houdt Young nog wel een slag om de arm. Doordat het scherm nog in de vroege ontwikkelingsfase zit, kan de tijdlijn nog schuiven.