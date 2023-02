Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch is perfecte motivatie, maar experts zien je er niet door afvallen

De Apple Watch heeft ervoor gezorgd dat menig gebruiker van de bank af komt om eens wat actiefs te gaan doen. Het is een populaire, doch dure, fitnesstracker, die mettertijd steeds capabeler geworden is. Maar of je er – ondanks alle motivatie – mee afvalt, is een tweede. En dat lijkt nu niet het geval te zijn.

John Jakicic bestudeert obesitas en gewichtsregulatie aan de Universiteit van Kansas. Hij vertelt in een interview met de Washington Post dat de Watch leunt op een foute basis. “Als je mensen informatie geeft, dan gebruiken ze dat om hun gedrag te veranderen”, is volgens hem de verkeerde aanname waarmee de Apple Watch al jarenlang werkt.

Apple Watch helpt niet met afvallen

Dat blijkt vooral als je over een lange periode kijkt. Op korte termijn kan zo’n apparaat (een Apple Watch of Fitbit) wel helpen. Je gebruikt hem dan voor een paar maanden en daarna verdwijnt die in een lade. Bovendien komt uit één van zijn onderzoeken nog een markante observatie naar boven.

Volwassen die een dieet volgen en een Apple Watch of Fitbit dragen, vallen minder af dan mensen zonder zo’n tracker. Ook bewegen ze een stuk minder. Dit gaat over een periode van achttien maanden. En dit is niet het enige onderzoek dat laat zien dat smartwatches het tegenovergestelde kunnen bereiken.

Sporten voelt aan als een taak

Het meten van je lichaam met de Apple Watch kan de intrinsieke motivatie wegnemen voor sportactiviteiten, omdat ze als werk aanvoelen. Daardoor voel je je minder gemotiveerd. Dit geldt niet voor elke persoon op aarde. Want sommige mensen hebben hier wel wat aan en gaan graag de strijd aan met hun vrienden, bijvoorbeeld.

Maar uit de verschillende onderzoeken komt in elk geval naar voren dat gadgets zoals een Apple Watch alleen, niet de motivatie bieden om goed af te kunnen vallen. Apple reageert op dit verhaal dat het “niets met betrekking tot gewichtsverlies” bijhoudt, omdat dit niet het focuspunt is van de smartwatch.

