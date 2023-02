Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe de toekomstige Apple Watch je smartwatch-gebruik voorgoed verandert

Anno 2023 is de Apple Watch meer dan een slim klokje alleen. De smartwatch is natuurlijk de ideale manier om je gezondheid bij te houden. Alleen lijkt het er nu sterk op dat hij voorgoed gaat veranderen.

Wie een Watch in bezit heeft, die heeft ’em waarschijnlijk de hele dag om de pols hangen. Logisch, want het heeft weinig zin om hem ook daadwerkelijk los te maken. En laat dat precies het punt zijn waarop Apple zijn smartwatch volledig aan wil passen.

Apple Watch tilt de smartwatch naar hoger niveau

De slimme koppen bij Apple denken nu na over een flink herontwerp van jouw kleine vriend om de pols. Door een nieuw patentaanvraag krijgen wij een idee hoe dat er ongeveer uit moet zien.

De nieuwe patentaanvraag, die is opgespeurd is door Apple Insider gaat door het leven met de naam: “Watch Having a Release Mechanism”. Daarin zien we zowel de voor- als nadelen als de Apple Watch om de pols zit.

Voordelen en nadelen

In de patentaanvraag is het volgende te lezen: “Horloges en andere draagbare apparaten zijn over algemeen aantrekkelijk voor gebruikers vanwege hun draagbaarheid, esthetische aantrekkingskracht en verschillende functionaliteiten, op basis dat ze vastgemaakt worden aan het lichaam van de gebruiker.”

Tot zover de voordelen. Er is in het document ook te lezen over het nadeel van de Apple Watch. “Helaas blijven draagbare apparaten beperkt in het aantal functies dat ze bieden en kunnen ze niet alle wenselijke features verwezenlijken.”

Een opmerkelijke oplossing

Om dat probleem op te lossen heeft Apple een opmerkelijke manier gevonden. Op een tekening is te zien hoe je de kast van de Apple Watch makkelijk losmaakt. Hiervoor hoeft het bandje niet losgemaakt te worden. In het document zijn verschillende manieren beschreven om de kast te ontkoppelen van het bandje.

Het grote voordeel hiervan is dat je de sensors van de smartwatch op een andere manier kunt inzetten. Zo kan er zelfs een camera worden toegevoegd.

Dat het bedrijf dit idee verder uitwerkt is niet heel raar. Terwijl de Apple Watch in het begin nog erg gekoppeld was aan de iPhone, werkt het apparaat nu veel zelfstandiger. Daardoor heb je jouw iPhone niet altijd meer nodig als je met je Apple Watch op pad gaat. Als je dus alleen met de smartwatch op pad wil, heb je door ‘m los te maken veel meer mogelijkheden, waarvoor je normaal een telefoon gebruikt.