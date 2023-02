Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch-oplader uit Netflix’ Wednesday is creepy en awesome

Ben je altijd al van mening geweest dat de oplader voor je Apple Watch enorm suf is? Dan is er nu een briljant, schattig en wellicht een nogal verontrustend alternatief. Je kan je klokje opladen met Thing: u weet wel, die wandelende afgehakte hand uit Wednesday op Netflix en natuurlijk uit The Addams Family.

Het opladen van je iPhone, Apple Watch en Airpods Pro 2 kan prima met opladers van Apple of derde partijen. Enorm handig, maar qua ontwerp weinig indrukwekkend. Deze hand, oftewel Thing uit Wednesday en The Addams Family, brengt daar verandering in.

Lekker gothic je Apple Watch opladen met een hand uit Wednesday van Netflix

Eén van de tofste personages uit The Addams Family en Wednesday blijft Thing. De oplader ziet er, toegegeven, creepy uit, maar hij is met zijn vijf kriebelvingers en een pols wel schattig, heerlijk rebels en eigenwijs.

Hoe tof is het dan ook dat je je Apple Watch kunt opladen met de pols van het afgehakte lichaamsdeel dat populair is geworden dankzij films en een Netflix-serie. Geef eerlijk toe: dat leidt zonder enige twijfel tot interessante gesprekken als je visite hebt. En het mooie is: de hand kost ‘niets’. Soort van.

Thing-oplader is gratis te downloaden voor je 3D-printer

Als je in het bezit bent van een 3D-printer, kun je de Thing-oplader downloaden dankzij een bestand voor FML- en SDA-printers. Maker Design Factory stelt verder dat de wandelende hand door de meest gangbare printers gemaakt kan worden. De formaten zijn dan ook schappelijk: 115mm x 110mm x 150mm.

Voor de oplader hoef je verder (los van het materiaal als je wel een 3D-printer hebt) niet in je portemonnee te duiken. In het ontwerp is een sleuf meegenomen waar je de Apple Watch op kunt bevestigen met je bestaande oplader. Deze klikt dankzij de magneet dus stevig vast.

Alsof dit standaardmodel van Thing uit onder andere de Neflix-serie nog niet eng genoeg is, kun je dus in het 3D-ontwerp nog allerlei andere angstaanjagende features toevoegen. En als je een beetje creatief bent met modelverf, kun je het zo bont maken als je zelf wilt. Helemaal leuk als je je Apple Watch met een schattige faceplate aan je oplader hangt.

De Apple Watch Thing-oplader is dus te vinden op Thingverse, en is een uitstekend metgezel als je weer een aflevering van Wednesday kijkt op Netflix of weer duikt op de vele The Addams Family-films en -series die er gemaakt zijn.