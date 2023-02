Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch maakt je een echte James Bond met deze feature

Ooit een kluis willen opensnijden met een laser van een Apple Pencil? Heb geduld. Want de knappe koppen bij Apple zijn bezig met nieuwe, bizarre toepassingen voor de Apple Watch. James Bond 007-gadgets kunnen wel eens werkelijkheid worden. OMT-redacteur Dennis Mons ziet nog geen heil in deze ongein maar wil het toch hebben. En wellicht volgt de laser-Pencil, want laser.

We wandelen rond met de meest briljante apparaten ooit uitgevonden. Tech is sci-fi. Mensen kunnen ons vinden op elke plek op aarde. Het is confronterend maar makkelijk. Goddank zijn er bedrijven zoals Apple die dat soort tech uitwerken alsof ze Q zijn in James Bond. Geen probleem is te vergezocht. En daarom bedacht het bedrijf ook de afneembare camera voor je Apple Watch. Maar is dat wenselijk? Wie wil dat?

Volledig James Bond gaan met je Apple Watch

Het kan dus allemaal slimmer dan de handige troep van James Bond. Want waarom zijn de achterhaalde gadgets (die overigens deels echt uitgevonden zijn) uit James Bond nog steeds geen werkelijkheid? Met een nieuw patent wil Apple met de Apple Watch er één wel bewerkstelligen. Spoiler, helaas: het is niet de laser. Of de haaien, met een laser op hun hoofd. Het is een camera. op je horloge. Zucht.

Een nieuw patent van Apple kan ervoor zorgen dat op je Apple Watch een accessoire bevestigt waardoor je makkelijk foto’s kan maken met je klokje. Patent ‘US 11571048 B1’ is een kliksysteem waarmee je een camera kan koppelen en loskoppelen. Zo kan je makkelijk foto’s maken als je bijvoorbeeld lekker aan het rennen bent. Schieten naar hartenlust: wil dat nou niet?

De eerste vraag is: Waarom wil je dat wel, Bond, James Bond?

Het is idee doet denken aan de Hermes Double Tour band (dus niet de Hermes House Band, maar dat terzijde). In tegenstelling tot de Hermès-band zou een gekoppelde camera op het horloge liggen. En sterker nog, hij is op afstand bestuurbaar. Je bent dan altijd in focus op camera om je training beter te bekijken. Niet een van de eerste nieuwe features op de Apple Watch.

Het is al gedaan door Samsung: en dat was geen goed idee

Een camera op een horloge is niet nieuw. Samsung deed dit trucje al met de Galaxy Gear Watch in 2013, maar werd niet bepaald met open armen ontvangen. Het werkte voor geen meter. James Bond had er niets aan gehad.

Het probleem was: je moest daarvoor altijd je pols in een bepaalde richting draaien en dan nog moest je mazzel hebben het juiste plaatje te schieten. Als James Bond dat had gedaan, wist de bad-guy al genoeg.

Maar bij de Apple Watch-, James Bond-versie is dat niet het geval. Volgens het patent is het een zogenoemde add-on boven het horloge. Die zorgt er altijd voor dat er focus en het beeld op de beste manier wordt geschoten.

Het intrigerende feit is dan ook dat de camera van je horloge gepakt kan worden als James Bond. Zoals eerder gezegd kan dan je Apple Watch op afstand gelegd worden om jezelf te filmen op afstand. Hartstikke leuk voor influencers, maar is dit echt nuttig? En is een losse kleine camera niet meteen een risico als het gaat om privacy?

Alleen tof als je een zelfobsessie hebt

De theorie is schattig: door je horloge en dus camera te laten filmen als James Bond kan je manier van zwemmen of rennen gemonitord worden. Je krijgt dus met de juiste apps feedback over de manier waarop je sport.

Het moge duidelijk zijn dat deze uitbreiding alleen zin heeft voor mensen met een Apple Watch Ultra. Ze zijn sowieso al geïnvesteerd in sport en beweging en is een losse camera wellicht een ideale oplossing.

Voor de rest van ons simpele zielen is het een intrigerende toevoeging maar hoogstwaarschijnlijk niet meer dan een selfiestick zonder stok. James Bond is het niet. Geinig idee, maar wie heeft het nu eigenlijk nodig?