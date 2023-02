Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple werkt aan heerlijk bizar en kleurrijk Apple Watch-bandje

Als je verschillende Apple Watch-bandjes moet kopen die bij je outfits passen, kan dat een dure grap worden. Voor zo’n bandje betaal je namelijk al snel 49 euro per stuk. In de toekomst zou dat verleden tijd kunnen zijn dankzij een nieuw patent van Apple. Ze werken aan een kameleonbandje.

We hebben begin dit jaar al een auto gezien die van kleur kan veranderen. Maar waarom hebben niet meer voorwerpen die eigenschap? Apple stelde diezelfde vraag en heeft een patent ingediend voor een Apple Watch-bandje dat van kleur verandert. Het moge duidelijk zijn dat Apple sowieso hard werkt aan nieuwe innovaties van zijn horloge, maar deze is vooral charmant én handig.

Het Apple Watch-bandje dat bij elke outfit past

Deze potentiële Apple Watch-technologie gaat verder dan je denkt. Niet alleen kan je de kleur zelf instellen, het zou ook in staat moeten zijn om te weten wat je draagt en daarbij mee te kleuren. Dus mocht je ooit aan je ega vragen: “staat dit?” dan heeft je Watch al het antwoord.

“Gebruikers willen wellicht in staat zijn om hun polsbandjes aan te passen om zichzelf zo uit te drukken”, stelt het patent. “Ook kunnen mensen de kleur veranderen naar gelang hun omgeving of zelfs stemming.”

In het patent wordt uitgelegd hoe de bandjes werken. Het gaat om een technologie met elektrochromatische functionaliteiten. Dat betekent dat met het juiste voltage er een trits aan kleuren getoond kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een materiaal dat in het bandje verweven is.

De uitleg van het patent is wel wat vaag: “Sommige, óf alle delen van het bandje kunnen die elektrochromatische elementen bevatten”, aldus Apple. “De elektrochromatische onderdelen kunnen verbonden worden met een geleider die communiceert met het horloge of de telefoon.”

Het bandje als een indicator

Het meest interessante van deze potentiële nieuwe Apple Watch-bandjes is dat het ook andere belangrijke informatie kan weergeven. Los van bijvoorbeeld het weer kan het ook aantonen wanneer je hartslag of bloeddruk te hoog is. In theorie kan het zelfs tekst weergeven.

“De aanpasbare elementen van het bandje kunnen gerangschikt zijn en onafhankelijk worden gecontroleerd,” zegt Apple. “Dit stelt het systeem in staat om bepaalde pictogrammen, vormen en/of tekst weer te geven door bepaalde elementen op een bepaalde manier te verlichten.” Je Apple Watch-bandje wordt dus gewoon een soort uitzending van CNN en consorten (eerlijk gezegd, pretty cool).

Dankzij deze technologie zou dus de mogelijkheid komen om een tekstbericht rond je Apple Watch-band te laten scrollen, net als een nieuws-ticker. De ideale manier om WhatsApp-berichtjes te ontvangen van die ene persoon die altijd “Hey” … “Ben je er?” … “hoe gaat het?” …. “ik heb even een vraag” in zeven berichten stuurt en niet gewoon even de zin én de vraag afmaakt in één bericht.