Het is duidelijk: WWDC het moment voor Apples veelbesproken VR-headset

Als het goed is hoeven we nog maar enkele maanden te wachten op de onthulling van de AR/VR-bril van Apple. Zoals het er nu naar uitziet, presenteert het bedrijf dat langverwachte product tijdens de WWDC van dit jaar. Die conferentie vindt traditiegetrouw vlak voor de zomer plaats in de Verenigde Staten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Apple de speciale bril in april zou aankondigen, tijdens een speciaal daarvoor ingericht evenement. Maar die plannen zijn wat vooruitgeschoven, meldt Bloomberg-redacteur Mark Gurman. We zullen nu dus nog even tot en met juni moeten wachten op de onthulling.

Apple-bril verschijnt een paar maanden later

Tijdens die presentatie krijgen we vermoedelijk alles te horen over de Reality Pro, zoals de bril voor virtual en augmented reality nu genoemd wordt. Niet alleen hoe die eruitziet, maar ook wat we ermee kunnen. Daarnaast komen er vanzelfsprekend wat tools voor ontwikkelaars aan bod, tijdens de ontwikkelaarsbijeenkomst.

Wat is dan precies de oorzaak van dat korte uitstel? Nou, uit interne tests komt naar boven dat zowel de hard- als software nog wat finetuning kan gebruiken. Of Apple daadwerkelijk genoeg heeft aan die paar maanden extra, valt nog te bezien. Houd rekening met opnieuw een uitstel van een paar maanden.

De AR/VR-bril wordt een krachtpatser

Apple zelf heeft nog niets bekendgemaakt over de Reality Pro. Maar Amerikaanse media schetsen een beeld van een ware krachtpatser. Zo kan FaceTime bijvoorbeeld het gezicht van het lichaam van een gesprekspartner realistisch weergeven. Dat is wel wat anders dan Mark Zuckerberg met Meta doet.

Het is de bedoeling dat twee gesprekspartners daadwerkelijk het idee hebben bij elkaar in de kamer te zitten. De software-omgeving kan voorlopig twee realistische lichamen in beeld brengen, maar in de toekomst wordt dit ongetwijfeld meer. De bril moet ergens in 2024 of 2025 op de markt verschijnen.

Bloomberg