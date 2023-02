Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple’s mogelijke Siri-update voor onder andere iPhone is nogal griezelig

Het is nog toekomstmuziek, want voorlige rolt deze update nog niet uit, maar het lijkt erop dat Apple stilletjes een patent heeft aangevraagd. En het gaat om een vreemde en ietwat griezelige functie. Hiermee zou jouw stem gebruikt kunnen worden als de stem van Siri. Je weet wel, die assistent in onder andere je iPhone, maar ook iPad en HomePod. Deze update zou heel anders uitpakken dan een paar extra emoji.

Hoewel het patent nog niet is goedgekeurd zijn de vooruitzichten van een dergelijke functie toch… interessant. Om het zo maar even te zeggen. Daarentegen is het ook niet geheel onverwacht dat deze feature nú in ontwikkeling is. Het komt er op neer dat je iPhone nog persoonlijker wordt, want Siri klinkt hiermee precies zoals jij.

Waarom wil Apple dat Siri jouw stem heeft?

Een al bestaande feature op je iPhone is aan Siri vragen of het een ontvangen bericht aan je kan oplezen. Apple zou nu aan de slag zijn met een functie waardoor Siri dat bericht dan ook opleest in de stem van de verzender, of je in je eigen stem.

In het patent stelt Apple stellen dat het de gebruikservaring verbetert als iemand naar een bericht van een ander persoon luistert en die persoon dan ook daadwerkelijk hoort. Daarbij zou het ook efficiënter zijn, gezien je het bericht niet meer hoeft te lezen.

Hoe weet je iPhone welke stem gebruikt moet worden?

Om een model van jouw stem op te stellen moet je als gebruiker een bestand levern waarin de nodige data zit zodat je Apple-apparaat de stem na kan doen. Vervolgens wordt dit model dus eigenlijk meegestuurd met het bericht dat je verzendt. Als de ontvanger aangeeft dit dan hardop te willen horen gebruikt Siri dat model.

Het is niet bepaald verrassend dat deze feature juist nu in ontwikkeling zou zijn. Met de opkomst van verschillende soorten AI, waaronder de soorten die stemmen na kunnen doen, zullen we op wel meer plekken dergelijke features op zien duiken. Het valt nog maar te bezien hoe dat uit gaat pakken.

Vooralsnog is het onbekend wanneer Apple deze functie uit wil rollen. Wanneer het patent is goedgekeurd krijgen we er vast meer over te horen. Tot die tijd zullen we nog naar de stem van Siri moeten luisteren.