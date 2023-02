Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Maak je eigen serie voor Apple TV+ door deze awesome cursus

Heb je altijd de aspiratie gehad om een eigen show voor Apple TV+ te maken zoals Ted Lasso? Dat kan nu. Het bedrijf gaat namelijk deze week het Studio Directors Program lanceren waarin je leert een topregisseur te worden. Succesvolle kandidaten kunnen vervolgens zelf content maken voor de streamingdienst.

Vanaf 23 februari kan je jezelf inschrijven voor het Studio Directors Program. Hierin volg je een uitgebreide cursus die je helpt om de beste regisseur ooit te worden. Inschrijven kan tot 1 maart. Ben je een van de verkorenen dan duurt het hele programma zes maanden en krijg je kansen bij Apple TV+. De streamingdienst waar je onder andere Ted Lasso, For All Mankind en See ziet.

Apple stoomt je klaar voor Apple TV+

Het programma is vooralsnog bedoeld voor mensen die wonen in de Verenigde Staten. Als je bent ingeschreven gaat het bedrijf een selectie maken van drie mensen. Deze worden vervolgens klaargestoomd om content zoals Ted Lasso te regisseren voor Apple TV+.

Kandidaten worden dus flink ‘aangepakt’ zoals Ted Lasso dat ook zou doen, maar met welke Apple TV+-programma’s je aan het einde aan de slag mag, wordt niet gemeld. Wel krijg je de mogelijkheid om in discussie te gaan met veteranen in het vak die al flink wat meters hebben gemaakt.

Daarnaast mag je ook met regisseurs meelopen tijdens het schieten van nieuwe afleveringen van Apple TV+-series en krijg je een ‘unieke ervaring’ in Apple Park. Of dat Ted Lasso is of een andere show, heeft het bedrijf niet bekend gemaakt.

Iedereen krijgt een kans om de nieuwe Ted Lasso te maken

Apple heeft inclusiviteit natuurlijk in een hoog vaandel staan, zo ook voor het Studio Directors Program voor Apple TV+. “We willen dat iedere stem gehoord en gewaardeerd wordt”, meldt het bedrijf op de site. “Doelgroepen die niet voldoende representatie hebben, maar ook vrouwen worden aangemoedigd om zich in te schrijven.”

Dus mocht je toevallig in de VS wonen en je ziet het wel zitten om een volgende Steven Spielberg te worden of een nieuwe Ted Lasso te maken, dan is dit je kans. Wij hier in Nederland hebben helaas pech, maar misschien kun je met genoeg talent jezelf er toch in bluffen.

Of het bedrijf ook een soortgelijk programma gaat lanceren in Europa is nog niet bekend.