Apple bouwt een film over Tetris (en hier is hij als eerste te zien)

Tetris is misschien wel het meest iconische computerspelletje dat je kunt spelen. Voordat mensen nu beginnen met Pong of Pacman te roepen, stop daarmee. In tegenstelling tot die spellen spelen we nog steeds af en toe een potje Tetris. Voor Apple TV+ is die game in ieder geval een inspiratie.

Als we Tetris in de mond nemen, krijg je waarschijnlijk meteen het muziekje in je hoofd. Heb je dat niet, dan helpen we je even: tututututututututu. Goed, dat muziekje is net zo iconisch als de game zelf. Dat alles is natuurlijk genoeg input voor een film en dus gaat Apple TV+ ermee aan de slag.

Tetris op Apple TV+

Apple TV+ kondigt nu namelijk aan om een film over Tetris te maken. “Is dat niet ongelofelijk saai?” Tja, dat antwoord kunnen we je natuurlijk pas geven op het moment dat de film er is.

Maar de streamingdienst staat niet bepaald bekend om zijn slecht bedachter verhalen, dus wat dat betreft is er vertrouwen!



#Tetris, a new Apple Original Film, is based on the incredible true story of one of the most iconic video games in the world. Premiering worldwide at @SXSW. Coming soon to @AppleTVPlus! pic.twitter.com/kV4wWFkWmR — Tetris (@Tetris_Official) February 1, 2023

In de nieuwe film op Apple TV+ volgen we Henk Rogers. En Henk, die gespeeld wordt door Tarot Egerton (Rocketman), heeft een goed idee. Hij is een zakenman die de rechten van Tetris probeert te kopen.

Hij komt daardoor in aanraking met Alexey, een Russische game-ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor het bedenken van Tetris. Deze rol wordt vertolkt door Nikita Efremov, die tot nu toe vooral in Russische films en series heeft gespeeld.

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Het klinkt misschien als een vaag verhaal, maar het script van de film is gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen. De aankondiging van de film op Apple TV+ is dan ook gedaan op het officiële Twitteraccount van Tetris.

Kun je net zoals ons niet wachten op de nieuwe Apple TV+-film? Dan moeten we je vragen om nog een heel klein beetje geduld te hebben. Tetris verschijnt namelijk in maart op de streamingdienst. Tot die tijd moet je jezelf dus vermaken met het spelletje zelf.