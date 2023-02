Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV+ laat Extrapolations zien: een serie vol met bekende acteurs

Als Apple TV+ ergens geen problemen mee heeft, dan is het wel geld. Het kan volop investeren in nieuwe series en films. Toch lijkt Extrapolations wel next-level. Het heeft een flink aantal acteurs gestrikt waar je u tegen zegt.

Apple TV+ heeft inmiddels flink wat content. Tuurlijk is het niet zoveel als Netflix of Disney+, maar in tegenstelling tot die streamingdiensten zijn alle titels exclusieve originals. De ene is nog duurder dan de ander. Maar het aankomende project Extrapolations lijkt toch wel een van de grootste kostenposten tot nu toe te zijn.

Apple TV+ heeft sterrencast in nieuwe serie

Extrapolations is een miniserie die naar Apple TV+ komt en het belooft veel goeds. Apple heeft echt een enorm blik met ontzettend grote sterren opengetrokken. Oscars, Golden Globes en Emmy Awards, ze zijn allemaal vertegenwoordigd.

De nieuwe miniserie op Apple TV+ is geschreven en geregisseerd door Scott Z. Burns. Hem ken je wellicht als schrijver van Contagion en The Bourne Ultimatum. Zijn laatste project was The Landromat op Netflix, waarin Meryl Streep de hoofdrol heeft.

Die grote naam zien we overigens ook terug in zijn nieuwste Apple TV+-project, maar zij is echt niet de enige. Sterker nog, er komt nog een hele rits bij. Zo spelen onder andere Kit Harington, Edward Norton, Forest Whitaker, Tobey Maguire, David Schwimmer, Gemma Chan en Sienna Miller mee in Extrapolations.

Hier gaat de nieuwe serie over

Ja, dat is dus een flinke rij met sterren. Maar alleen topacteurs zorgen niet automatisch voor een goed verhaal. Je bent dus waarschijnlijk benieuwd waar deze Apple TV+-serie over gaat. Zo beschrijft de streamingdienst het:

“Extrapolations introduceert een nabije toekomst waarin de chaotische effecten van klimaatverandering zijn ingepast in ons leven. Het zijn acht met elkaar verweven verhalen over liefde, werk, geloof en familie van over de hele wereld. Zij moeten intieme, levensveranderende keuzes maken terwijl de planeet sneller verandert dan de bevolking.”

Elk verhaal is dus anders, maar de strijd om onze toekomst is universeel. Zijn we dapper genoeg om de oplossing te worden voor onze eigen probleem, voordat het te laat is?

Je moet nog even wachten voordat je de nieuwe Apple TV+-serie kunt kijken. Vanaf 17 maart zijn de eerste drie afleveringen te zien. Daarna volgt elke week een nieuwe aflevering.