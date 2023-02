Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV+ biedt hoop series aan, maar dit zijn zonder twijfel de 10 beste

Apple TV+ heeft inmiddels een flink portfolio aan series in bezit. Maar welke zijn nu echt de beste? Wij maken speciaal voor jou een lijstje zodat je niets hoeft te missen.

Apple TV+ is inmiddels niet meer weg te denken in het streaming-landschap. De streamingdienst van de iPhone-maker heeft inmiddels een flink aantal grote prijzen in de wacht gesleept zoals Oscars, Emmy’s en Golden Globes. Maar welke titels mag je echt niet missen? Wij vertellen je welke series je echt moet zien.

10 series die je moet zien op Apple TV+

Wij hebben speciaal voor jou 10 topseries geselecteerd. Hier komen ze!

#1 Ted Lasso

Het mag natuurlijk geen verrassing zijn dat Ted Lasso in deze lijst staat. De serie over de American Football-coach die een Engels voetbalteam leidt wist al veel prijzen in de wacht te slepen. Vooral het onvervalste positivisme van de coach en de prachtige humor laten je zelfs genieten als je niet van voetbal houdt!

#2 For All Mankind

Wat zou er gebeuren als niet de Amerikanen, maar de Russen als eerst op de maan waren? Dat proberen de makers van For All Mankind te laten zien. Inmiddels blijft het niet meer bij de maan alleen, want de astronauten gaan ook naar Mars. Niet alleen het grote verhaal interessant, maar ook de personages zorgen ervoor dat je echt meeleeft.

#3 Servant

Deze serie moet er zeker in volgens mijn collega Dennis Mons. Hij is groot fan van de show. We zien hierin een koppel dat te maken heeft met het verlies van hun kind. Deze komt mysterieus weer tot leven door de komst van een nanny. Hoe dit horrorverhaal in elkaar zit, moet je maar checken op Apple TV+.

#4 Severance

Van Servant naar Severance. De namen lijken misschien op elkaar, maar deze Apple TV+ shows zijn heel anders. Een man die niet meer zichzelf is na de dood van zijn vrouw kiest ervoor een procedure te ondergaan die zijn herinneringen van werk scheidt met die van zijn leven thuis.

Hij is tevreden tot een medewerker van het bedrijf hem opzoekt wanneer hij niet op kantoor is. Dat veroorzaakt een reeks gebeurtenissen die alleen maar vreemder worden. De serie laat je de hele tijd gissen en juist daarom is deze zo goed.

#5 Shrinking

Ben je fan van Ted Lasso? Dan moet je zeker Shrinking de kans geven. Deze serie wordt onder andere gemaakt door mede-Ted Lasso-bedenker Bedenker Bill Lawrence en de enige echte Roy Kent: Brett Goldstein.

De hoofdrol is dan weer voor Jason Segel, die je kent als Marshall uit How I Met Your Mother. In deze nieuwe Apple TV+-serie speelt hij een rouwende therapeut die besluit om zijn cliënten exact te vertellen wat hij vindt. Hij verandert de levens van zijn cliënten en ook van hemzelf.

#6 Foundation

Ben je een echte sci-fi-fan? Dan ben je ook bij Apple TV+ op het juiste adres. Foundation is namelijk bijzonder verhaal waar je echt de tijd voor moet nemen. Deze vertelt een complex verhaal over mensen op verschillende planeten die allemaal leven onder het heerschap van de Galactic Empire.

#7 Mythic Quest

Wil je wat te lachen hebben? Dan is Mythic Quest wellicht de serie voor jou. Een show voor de echte nerds als wij. In deze show volg je namelijk de ontwikkelaars van een grote game. Dat gaat niet allemaal heel gemakkelijk, want de medewerkers zijn allemaal nogal opmerkelijke karakters.

#8 Pachinko

Koreaanse topseries zie je niet alleen op Netflix. Apple TV+ kan er ook wat van met Pachinko. Deze serie is gebaseerd op het gelijknamige boek die de hoop en dromen laten zien van vier generaties van een Koreaanse familie. Ze verlaten hun thuisland in een ontembare zoektocht om te overleven en te gedijen.

#9 The Morning Show

The Morning Show mag natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. Het is misschien wel het eerste grote wapenfeit van de streamingdienst. De serie wist dan ook een Golden Globe in de wacht te slepen.

In deze Apple TV+-show zie je het wel en wee van een ochtendnieuwsshow in de Verenigde Staten. Niet alleen zien we de stress op de werkvloer, maar ook de gebeurtenissen in het privéleven van de medewerkers.

#10 Black Bird

We eindigen deze Apple TV+-lijst met Black Bird. Deze miniserie is zeker het kijken waard. We zien hierin Jimmy Keene die 10 jaar door moet brengen in een gevangenis. Hij sluit echter een deal met de FBI om vrienden te worden met een seriemoordenaar.

Hij moet zorgen voor een bekentenis, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Is Hall een seriemoordenaar of enkel een seriebekenner?