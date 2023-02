Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Irritant probleem Siri ten einde dankzij tvOS 16.3.2 en HomePod-update

Je kunt nu een verse update binnenhalen voor zowel de Apple TV als de HomePod van Apple. Het bedrijf brengt deze week updates uit voor vrijwel alle apparaten, dus de mediaspeler en slimme speaker mogen niet ontbreken. Zeker niet wanneer ze een irritant probleem met stemassistent Siri aanpakken.

Het gaat om zowel tvOS- als HomePod-versie 16.3.2. Dat is een klein puntje hoger dan de updates die voor andere platformen beschikbaar zijn. De iPhone en iPad krijgen deze week iOS 16.3.1 en iPadOS 16.3.1, terwijl voor de Mac macOS 13.2.1 klaarstaat. Alle updates lossen in principe vaak vervelende dingen op.

Download de update voor Apple TV

Aanvankelijk had het updateproces voor Apple TV en HomePod wat opstartproblemen, dus het kan zijn dat ze wat later arriveren op jouw apparaten. Maar geen nood, want vroeg of laat ben je aan de beurt. Wanneer je de update eenmaal binnen hebt, dan moet Siri weer normaal reageren op je verzoekjes.

Sommige gebruikers melden al een tijdje dat Siri soms niet helemaal goed overweg kan gaan met verzoeken die betrekking hebben op je smarthome. Wil je dat ze de lampen aan doet of de stofzuiger activeert, dan kan het zijn dat het verzoek niet verwerkt werd. Als het goed is, zijn die problemen voor nu verleden tijd.

Prestatieverbeteringen en foutoplossingen

De nieuwste versies van de software voor Apple TV en HomePod bevatten verder geen nieuwe functies of onderdelen. Ze staan helemaal in het teken van prestatieverbeteringen en foutoplossingen. Maar dat kan soms ook wat waard zijn, wanneer de ontwikkelaars problemen aanpakken die echt vervelend zijn.

De update hiervoor bracht ook al geen nieuwe dingen. Sinds 6 februari jongstleden is het namelijk mogelijk tvOS 16.3.1 te downloaden, die eveneens in het teken stond van foutoplossingen en verbeteringen. Het is niet duidelijk wat Apple nog allemaal in petto heeft voor de mediaspeler en slimme speaker.

Apple