Apple deelt eerste kwartaalcijfers van 2023: dit hebben we geleerd

Net als menig ander bedrijf deelt Apple ook vier keer paar zijn financiële cijfers met investeerders. Tijdens dit gesprek deelt het Amerikaanse bedrijf niet alleen de verkoopcijfers. Zo bespreekt het bijvoorbeeld ook zaken dat het bezighoudt en komt het met verwachtingen voor de komende maanden.

De resultaten van de kwartaalcijfers deelt Apple op zijn eigen website. Na de presentatie is er altijd een livestream waar je de gesprekken met investeerders kunt volgen. Daar komt dit keer onder andere naar voren dat “kunstmatige intelligentie een behoorlijke focus is” van het bedrijf, zo meldt CEO Tim Cook. AI gaat in de toekomst op alles effect hebben binnen de fabrikant.

Apple-verkopen en -omzet

De Apple-diensten hebben nu een gezamenlijk aantal leden van 935 miljoen betalende klanten. Dat zijn er 150 miljoen meer dan een jaar geleden. De iPhone deed het minder goed. In een jaar tijd is de verkoop gedaald. Maar 65,8 miljard dollar is nog steeds niet niets, maar een jaar geleden stond de teller op 71,6 miljard dollar.

Dat komt onder meer door productieproblemen en het feit dat mensen minder vaak smartphones kopen. Echter, de productie lijkt inmiddels te zijn aangetrokken, omdat mensen minder lang hoeven te wachten op hun iPhone. Cook voegt daaraan toe: “Als de tekorten er niet waren, dan had de omzet hoger uitgevallen.”

Wearables, iPad en Macs

De wearablesdivisie noteert een omzetdaling van acht procent (met 13,8 miljard dollar). Maar de gebruikersbasis is eerder niet zo groot geweest. Dat komt omdat er veel mensen voor het eerst een Apple Watch kochten. iPad laat een omzetgroei zien van dertig procent (9,4 miljard dollar) en de Mac levert in met 7,7 miljard dollar (en stond vorig jaar op 10,9 miljard dollar).

Investeerders vroegen aan Apple of het wel duurzaam is op deze macromarkt om de prijzen van producten te verhogen (iets dat Apple afgelopen twaalf maanden deed). Cook is ervan overtuigd dat dit prima kan, aangezien “mensen best bereid zijn iets meer uit te geven, zolang ze het maar kunnen betalen”.

