Apple wil op déze datum nog betere iPhone Ultra lanceren

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan brengt Apple ergens in 2024 de iPhone Ultra uit. Die moet een dus nog betere en meer premium aanvoelende smartphone worden naast de bestaande of aankomende Pro- en Pro Max-modellen. 2024 wordt nu genoemd als lanceerjaar, maar dat kan nog veranderen.

De rek is eruit. Fabrikanten van smartphones halen nu allerlei trucjes uit om je toch over te halen om een nieuwe smartphone te kopen. Maar echt grote stappen tussen verschillende iteraties, zijn afwezig. Dat zien we bij Samsung, dat zien we bij OnePlus – en laten we eerlijk zijn, dat zien we ook bij Apple gebeuren.

Is de iPhone Ultra het antwoord van Apple?

De markt voor smartphones is volwassen geworden. Daarom zien we geen echte innovaties meer en krijgen we al jaren te maken met kleine verhogingen van de specs. Dat zou de reden kunnen zijn dat Apple nu een nieuw model werkt, dat verdergaat dan de Pro en Pro Max. Dat model zou dan de iPhone Ultra kunnen zijn.

Dit is niet de eerste keer dat de iPhone Ultra in het nieuws komt. Die term kwam eind vorig jaar namelijk ook al voorbij. En nu komen we hem wederom tegen, in een recente nieuwsbrief van Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Deze versie komt op z’n vroegst volgend jaar uit, waarschijnlijk ergens in oktober.

Geen nieuwe Pro Max, maar echt een Ultra

De redacteur benadrukt dat Apple geen nieuwe variant van de Pro Max uitbrengt en ook niet voornemens is die naam te veranderen. De iPhone Ultra zou echt een duurder model moeten zijn, dat ook echt een meerwaarde heeft. Helaas weten we nog niet wat dat precies inhoudt, want er zijn geen details beschikbaar.

Het is dus nog even afwachten wat een iPhone Ultra kan bieden ten opzichte van een Pro of Pro Max. Gurman denkt dat je in elk geval kunt rekenen op een beter camerasysteem, een snellere chip en een groter scherm. Kortom: het kan zijn dat de Ultra een smartphone wordt die tegen betaling opties voor later alvast naar voren trekt.

