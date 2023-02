Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Reverse Wireless Charging: geprezen feature nog altijd in pijplijn Apple

We horen al jaren dat Apple achter de schermen werkt aan de iPhone-functie Reverse Wireless Charging. Dit is een optie op Android-smartphones waarmee je andere apparaten kunt opladen. Denk dan aan een setje oordoppen of gewoon een andere smartphone. Maar dan moeten de apparaten natuurlijk wel draadloos opladen ondersteunen.

Dit is een hardnekkig gerucht waar we maar niet van af komen. In 2019 bleek dat Apple mogelijk de functie had uitgeschakeld in de iPhone 11 Pro Max. En in 2020 kwam naar voren dat de iPhone 12-serie omgekeerd opladen zou ondersteunen. En ja, in 2021 leek het de beurt te zijn aan de iPhone 13-reeks.

Android-functie op je iPhone dankzij Reverse Wireless Charging

Inmiddels zijn we twee jaar verder en lezen we op 9to5Mac dat omgekeerd opladen nog steeds in de pijplijn van Apple zit. En dat ondanks het gerucht dat er vertragingen optreden met de ontwikkeling van de geprezen Android-functie. Het zou zelfs de bedoeling zijn geweest dat de iPhone 14-serie de optie zou krijgen.

Maar ook tijdens de productie van de iPhone 14-reeks moest Apple tijdig de handdoek in de ring gooien. Daardoor hebben we nog steeds geen smartphone van het bedrijf uit Cupertino die omgekeerd opladen ondersteunt. En als we nu vooruitkijken, hoe groot is dan de kans dat de iPhone 15 deze optie krijgt?

Apple blijft stug volhouden

De kans dat die iPhone omgekeerd opladen krijgt, lijkt relatief hoog te zijn. Geruchtenmakers melden namelijk dat Apple nu werkt aan een firmware waarmee het de snelheid en efficiëntie van het omgekeerd opladen beheert. Ook wordt er goed gelet op hitteverspreiding, zodat de apparaten niet te warm worden.

Wanneer je een ander apparaat middels omgekeerd opladen gebruikt, dan zou er ook een aparte animatie en geluid afgespeeld worden. Het enige wat nu nog écht roet in het eten kan gooien, is de warmteverspreiding. Als het Apple niet lukt dat goed aan te pakken, dan is de kans groot dat dit onderdeel wederom vooruitgeschoven wordt.

9to5Mac