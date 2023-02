Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15 krijgt de upgrade die we willen (en deze foto bewijst het)

Het lijkt erop dat Apple zich bij de iPhone 15 zich gaat houden aan nieuwe regels die gelden binnen de Europese Unie. Want uit een recent gelekte foto blijkt dat de aankomende iPhone-serie een USB-C-poort krijgt. Dat wordt de nieuwe, universele USB-standaard voor allerlei soorten (slimme) producten binnen de EU.

Dat de iPhone 15 straks een USB-C-poort krijgt, blijkt een foto die gedeeld wordt op Twitter. Het is geen moeilijke opgave om je voor te stellen hoe zo’n poort er op een iPhone uitziet, maar dat neemt niet weg dat het voor veel mensen even wennen zal zijn. De tweet staat ook hieronder in het bericht, ter volledigheid.

Apple iPhone 15 met USB-C-poort

Desondanks is het wel altijd interessant om te zien hoe zoiets er dan uit komt te zien. Maar ook daar staat weer een kanttekening bij. Apple maakt al gebruik van USB-C-poorten op iPad en Mac, waardoor het geheel ook weer geen al te grote verrassing vormt. Dat de dingen straks gaan veranderen, lijkt nu vast te staan.

Verder krijgen we dankzij de gelekte foto een beeld van de nieuwe, rondere randen van de Apple iPhone 15. Dit is ook de eerste keer dat we dat aspect te zien krijgen, nadat er eerder al geruchten over verschenen. Volgens dezelfde geruchtenmakers stapt Apple tevens over op titanium, en laat daarmee roestvrij staal achter zich.



That’s cute. Anyway, here’s an actual close up of the USB-C port on the iPhone 15 Pro. No imagination or rendering required. https://t.co/vMyQPzeNws pic.twitter.com/LtF3se6MjL — Unknownz21 🌈 (@URedditor) February 16, 2023

Heel even bleef het spannend

Goed, de geruchten zijn hiermee nog lang niet bevestigd, laten we daar niet te moeilijk over doen. Geruchtenmakers kunnen veel roepen; maar zonder bevestiging van Apple, weten we niet waar we aan toe zijn. Maar deze foto is wel interessant, omdat we al maanden in afwachting zijn van wat Apple voornemens is.

Want heel lang werd beweerd dat de Apple iPhone 15 geen USB-poort zou krijgen. Het bedrijf uit Cupertino zou namelijk liever willen investeren in draadloos opladen en een draadloze gegevensoverdracht, waardoor een poort niet nodig zou zijn. Wellicht zijn díe plannen momenteel van de baan.

