Apple werkt niet alleen aan opvouwbare iPad, maar ook aan de….

Het is ook Apple niet ontgaan dat opvouwbare apparaten een hot item zijn. Samsung maakt immers furore met verschillende soorten opvouwbare smartphones; de Fold kun je zelfs uitklappen tot een compacte tablet. Maar qua laptops is er ook nog het één en ander mogelijk, als we de geruchten mogen geloven.

Want displayanalist Ross Young meldt namelijk op Twitter dat Apple werkt aan een opvouwbare laptop. Juist, laptops zijn gewoon altijd al opvouwbaar, dus wat maakt dit model dan zo speciaal? Nou, het apparaat zou beschikken over een scherm van maar liefst 20.5 inch. Is dit dan niet gewoon een grote tablet?

Apple werkt aan speciale laptop

De grenzen tussen verschillende gadgets vervagen steeds meer. Smartphones worden tablets, tablets worden smartphones en laptops worden ook tablets. En dat allemaal dankzij het concept van het opvouwbare scherm. Daardoor kunnen fabrikanten ook daadwerkelijk die grenzen opzoeken.



Have heard about a 20.5” foldable notebook for 2025, but nothing about a foldable iPad for 2024. Maybe this is just good PR for the hinge company… — Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2023

De opvouwbare tablet met het gigantische scherm (ik kan me nog een tijd herinneren dat m’n televisie een kleiner scherm had) kan in 2025 verschijnen. Dit is overigens niet de eerste keer dat we iets over zo’n apparaat horen. Een jaar geleden deelde Young zelf soortgelijk nieuws. Dat gebeurde in februari 2022.

Een MacBook dat gewoon een scherm is

Destijds deelde Young de informatie met de website The Information. Toen zei hij ook al dat het scherm ongeveer 20 inch groot zou zijn. Het kan zijn dat Young nu vaart op extra info, of dat hij simpelweg herhaalt wat hij vorig jaar hoorde. Dat kunnen we helaas niet helemaal opmaken uit zijn recente tweet.

De MacBook met een opvouwbaar scherm van 20.5 inch moet een compleet nieuwe productcategorie voor Apple worden. Maar hoe zit het dan precies met een opvouwbare iPad? Die komt mogelijk in 2024 uit, al lijkt die kans klein. Het kan ook zijn dat we in 2025 gewoon een gigantische, opvouwbare iPad te zien krijgen.

