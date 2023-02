Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Kijkje achter de schermen: dit ging er volgens Apple mis met Intel

In een recent interview laten Tim Millet en Bob Borchers van Apple weten waarom het bedrijf wegtrok van Intel en zelf processors is gaan maken. Ook laten de hooggeplaatste medewerkers weten op wat voor manier ze van de Mac een gameplatform willen maken. Kortom, een interview dat je niet wil missen.

Het begon allemaal met de iPad Pro, laat Millet weten. Hij is bij Apple verantwoordelijk voor platformarchitectuur en hardwaretechnologie. Dit was een dun apparaat met krachtige prestaties en een lange levensduur. Ze vroegen zich af wat dezelfde chipset kon doen met meer kernen, ruimte en koeling op een Mac.

Dit is waarom Apple van Intel loskwam

Apple wist al meteen dat het een oplossing wilde maken dat het kon opschalen voor andere producten binnen het assortiment. Door de prestaties per watt te optimaliseren, realiseerde het bedrijf dat. De samenwerking met Intel was tot dat moment prima, maar leverde ook voordelen op voor Apples concurrentie.

Apple en Intel duwden elkaar vooruit, waardoor ze allebei bleven innoveren. Maar de concurrentie van de Mac-maker profiteerde ook van die vooruitgang. Voor de MacBook Air had het bedrijf een processor nodig in een nieuwe form factor. Die kwam uiteindelijk, maar verscheen later ook in ultrabooks met Windows aan boord.

Geen tijdverspilling meer

Bovendien levert het intern ontwikkelen van de processor nog een voordeel op: er waren geen tig vergaderingen meer nodig met Intel. Iedereen die verantwoordelijk was voor een Mac(Book), zat aan dezelfde tafel. Daardoor gingen gesprekken en ontwikkelingen veel sneller en kon Apple bepaalde knopen sneller doorhakken.

Ondertussen werkt Apple goed samen met verschillende gamestudio’s om van Mac (wederom) een goed gameplatform te maken. Dat gaat echter niet over één nacht ijs. De nieuwe Metal-api (een tool voor ontwikkelaars) moet alles gaan bieden waar developers naar op zoek zijn, laat het bedrijf weten aan Techcrunch.

Techcrunch