24-inch iMac laat waarschijnlijk tot eind dit jaar op zich wachten

Veel mensen kijken uit naar de nieuwe iMac met een scherm van 24-inch. Voor die mensen hebben we helaas slecht nieuws. Want de nieuwe iteratie laat – voorlopig – nog op z’n minst tot het einde van het jaar op zich wachten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de aanstaande lancering van de M3-processor van Apple.

De laatste iMac van 24-inch die Apple uitbracht, verscheen medio 2021. Sindsdien heeft de hardware geen grote updates of upgrades meer ontvangen. Apple is de computer nog niet vergeten, maar laat gebruikers er voorlopig nog wel even op wachten. De opvolger komt – op z’n vroegst – eind 2023 pas uit.

Nieuwe iMac verschijnt eind 2023

Dat blijkt uit informatie die Bloomberg-redacteur Mark Gurman deelt in zijn Power On-nieuwsbrief. Apple zou willen wachten op de release van de M3-processor, en dat gebeurt later dit jaar pas. Mocht dit kloppen, dan slaat de iMac dus de M2-processorgeneratie over en daar zal ongetwijfeld een goede reden voor zijn.

Helaas weten niets over de beweegredenen van Apple. We kunnen ook niet zelf checken of dit klopt, aangezien Gurman zijn bronnen niet bekendmaakt. Een logische gedachte is dat de M3-processor krachtiger is dan de huidige M2, de verbeterde versies daargelaten. We zijn in een vroeg stadium van speculeren aangekomen.

Upgradecyclus van de M-processorlijn

Dat Gurman dit beweert, ligt ergens dan wel weer in de lijn der verwachting. Want eerder liet de redacteur weten dat de MacBook Air met een M3-chip in de tweede helft van 2023 gaat uitkomen. Als dat gerucht blijkt te kloppen – en dat is nu even een aanname – dan kan de nieuwe iMac snel volgen.

We hebben dan wel te maken met een snellere updatecyclus voor de M-processorlijn van Apple dan eerst. Tussen de M1- en M2-processor zit meer tijd dan tussen de M2- en de aanstaande M3-processor. Het is nog even afwachten of die iMac niet stiekem een M3 Pro of Max gaat krijgen, want dat kan ook nog.

