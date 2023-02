Van iMac tot iPod: deze 5 Apple-producten moeten terugkomen

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Van iMac tot iPod: deze 5 vergeten Apple-producten moeten een nieuw leven krijgen

We stellen gerust dat we nogal nostalgische aangelegd kunnen zijn. Weet je nog die tijd dat de Walkman de shit was? Of dat we in enige paniek waren omdat de Tamagotchi nog thuis lag en we die geen eten konden geven? Ook Apple heeft vergeten producten waar we nog altijd een warm hart voor hebben. Deze 5 zouden we graag zien terugkeren.

Apple heeft een aantal fantastische producten gehad die helaas geen opvolger hebben gekregen. En daarom mijmeren we vaak over nieuwe versies van producten die ons nostalgisch botje kietelen.

Apple-nostalgie waar we een nieuwe versie van willen

Er zijn van die producten waar je met weemoed aan terug denkt. Het waren iconen die menig hart sneller deden kloppen. Zo ook deze vijf Apple-producten waar we stiekem best een 2023-versie van willen hebben.

1. De G4 Cube

De rol van lieve kleine Apple-computer is nu ingenomen door de Mac mini, maar daarvoor hadden we eerst de G4 Cube. Dit frappante, semitransparante apparaatje was prachtig en absoluut een pc waar mensen met enige jaloezie naar keken. Het had echter een groot probleem: hij kostte 1.799 dollar in 2000 (omgerekend 3.125 dollar in 2023). Maar voor de prijs van een nieuwe Mac Mini (719 euro) en die specs willen we gerust een terugkeer van het vierkante doosje zien.

2. Apple’s iPod Classic

De komst van de iPhone in 2007 heeft feitelijk een van Apple’s populairste producten de das omgedaan: de iPod. Maar potverdorie wat was de impact van het apparaat groot. Overal in het straatbeeld doken mensen met de iconische witte oordopjes op. Wat ons betreft komt er ooit nog een superversie uit van de muziekspeler met de draaischijf, al is het alleen om het heerlijke, klikkende geluid als je naar nummers zocht.

3. AirPower

Oké, toegegeven: deze briljante uitvinding werd wel gepresenteerd maar zag vervolgens nooit het levenslicht. Deze draadloze oplader was geschikt voor de iPhone en je Apple AirPods (en nope, niet je Apple Watch). Naar verluidt zou de lader veel te heet worden dus trok het bedrijf de stekker eruit. Maar anno 2023 moet dit probleem toch eenvoudig op te lossen zijn? Dus kom maar door met een nieuwe versie.

4. De iMac G3

Het heeft geen enkel nut om een bakbeest als de iMac G3 nieuw leven in te blazen, maar wat vonden we de G3 toch mooi en absoluut uniek. En ja, natuurlijk heeft Apple de iMac an sich met kekke kleurtjes opnieuw uitgebracht, maar juist die bolle had enorm zijn charmes. Geen idee wat voor specs we dan zouden willen, maar hij zou wel weer goed staan in een kantoor.

5. iMac Pro

En als we dan toch nog even bij de iMacs blijven: waar blijft een nieuwe versie van de iMac Pro? Deze machine kwam al in 2017 uit, maar heeft in de tussentijd geen update gehad. Maar als je niet het enorme bedrag voor een Mac Pro wilt hoesten, maar je wel meer kracht wil dan een ‘gewone’ iMac (nog altijd met een M1-processor) dan past een nieuwe iMac Pro met nieuwe specs daar prima tussen.

Apple heeft inmiddels de M2 Pro- en Ultra-processor en de Studio Display en Pro Display XDR dus de componenten zijn er al. Waar wacht je op, Apple?

Welk Apple-apparaat moet volgens jou een comeback krijgen? Laat het weten in de reacties.