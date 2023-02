Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple komt met een update voor wel heel specifieke MagSafe-hardware

Het is van groot belang dat je al je Apple-apparatuur up to date houdt. Op die manier blijf je veilig en gebruik je de belangrijke en leuke features. Apple komt daarom met een update voor een product waarvan je het eigenlijk niet zou verwachten: de MagSafe 3-kabel.

OMT informeert je vrijwel altijd over belangrijke updates van bijvoorbeeld de iPhone, Mac, iPad of Apple Watch. Maar we vermoeden dat dit de eerste keer is dat we we je melden dat je even je kabeltje moet updaten.

Apple updatet je MagSafe-kabel maar zegt niet waarom

We zijn ondertussen al gewend dat de MagSafe-oplader van Apple sowieso updates krijgt. Nog deze maand rolde het bedrijf een update uit voor de MagSafe Duo Charger. Eind vorig jaar kreeg de standaard MagSafe-oplader nieuwe firmware.

De update van de kabel komt voor velen echter uit de lucht vallen. Het gaat om versie 10M1543 en werd gespot door @aaronp613 die er melding van maakte op Twitter. Het meest curieus is echter dat Apple de update niet heeft aangekondigd. En het heeft (zoals het normaal) geen patch notes vrijgegeven. Met andere woorden: we hebben geen idee wat de update nu eigenlijk doet.

Alles gaat vanzelf

Over de installatie van de update hoef je jezelf niet druk te maken. Apple heeft ervoor gezorgd dat dit volautomatisch gaat wanneer je de kabel bevestigt aan je MacBook.

🧲 Wat is MagSafe? Apple lanceerde in 2006 de MagSafe-technologie als een veiligere en handigere manier om MacBooks op te laden. Door middel van een magnetische connector kan de kabel gemakkelijk worden losgekoppeld en voorkomt het onbedoeld loskoppelen en beschadiging van de computer. MagSafe is nu terug als de nieuwste oplaadtechnologie voor iPhones en iPads.

MacBooks met een MagSafe 3-poort zijn onder andere de M2 MacBook Air uit 2022, de 14-inch MacBook Pro-modellen die in 2021 of later zijn geïntroduceerd en de 16-inch MacBook Pro-apparaten van 2021 of later.