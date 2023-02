Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple komt heeft nu een chief people officer, maar wat is het nou precies?

Wellicht herken je het wel bij jouw eigen werkgever: functieomschrijvingen zijn in de loop der jaren flink veranderd. Bij Apple is het niet anders. Het bedrijf heeft nu een chief people officer aangesteld. Dat klinkt heel fancy, maar wat doet diegene eigenlijk?

Tegenwoordig hebben we allemaal een fancy naam voor onze functie op het werk. Een schoonmaakster is een housekeepingmanager en tegenwoordig zijn wij journalisten en redacteuren omgetoverd tot content engineers. Apple heeft ook een leuke nieuwe die we je niet willen onthouden: de chief people officer.

Chief people officer bij Apple

En de nieuwe chief people officer bij Apple is Carol Surface. Ze is op dit moment nog werkzaam bij Medtronic als HR-baas en ze heeft ook nog Best Buy en Pepsi op haar CV staan. In maart begint ze bij Apple, meldt Bloomberg.

In het Engels klinkt chief people officer het natuurlijk fancy, maar als we het naar het Nederlands vertalen is het hoofdofficier mensen. Maar wat doet deze CPO nou precies? Deze gaat leiding geven aan de afdeling People, of zoals we in het Nederlands zeggen: mensen. Ook deze naam klinkt heel bijzonder, maar is het niet. Bij andere bedrijven wordt dit gewoon de HR-afdeling genoemd.

De chief people officer is dus simpel gezegd de baas van het personeelsbeleid. Zij moet dus zorgdragen voor het personeel en nieuwe mensen aantrekken. Bovendien moet het personeel onder haar vleugels ook kans hebben om zich te ontwikkelen. Zij rapporteert aan Apple-CEO Tim Cook.

Carol Surface wacht een flinke taak

Voor Surface ligt een grote taak te wachten bij Apple. Ze neemt een aantal taken over van Deidre O’Brien, die zich nu meer gaat focussen op andere taken bij het bedrijf. Afgelopen jaar kwam Apple onder andere in opspraak vanwege werkomstandigheden van het personeel. Verschillende personeelsleden sloten daarom een vakbond. Iets waar Apple fel op tegen is.

Daarnaast is er nog een ander heet hangijzer. De afgelopen jaren was er ook #AppleToo. Verschillende werknemers klaagden over machtsmisbruik binnen Apple door bepaalde leidinggevenden. Volgens hen zou het bedrijf hier te weinig aan doen.