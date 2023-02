Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Carplay krijgt dit jaar nieuwe versie: deze nieuwigheden komen eraan

Apple CarPlay is de ideale compagnon voor op de weg. Het systeem zorgt ervoor dat je jouw iPhone moeiteloos verbindt met jouw auto. Dit jaar komt er een nieuwe versie, maar wat kun je daarvan verwachten? Wij vertellen het je.

Apple CarPlay is haast onmisbaar in een auto. Waar je vroeger bij de dealer vroeg om lichtmetalen velgen, is het nu een standaard vraag om erachter te komen of een auto de iPhone ondersteunt. Dus kijken veel mensen uit naar een nieuwe versie van CarPlay.

Vernieuwingen voor Apple CarPlay

Afgelopen juni kondigde Apple aan te werken aan een nieuwe versie van CarPlay. Deze moet in 2023 verschijnen. Maar welke nieuwigheden kun je nu echt verwachten? Wij zetten ze op een rij.

Nieuw uiterlijk

Bij een nieuwe versie van Apple CarPlay hoort ook een nieuw uiterlijk. Het platform voor auto’s werd voor het eerst gelanceerd tijdens iOS 7 en is qua interface amper veranderd.

Tijdens de WWDC van afgelopen jaar kregen we al een voorproefje. Het ziet er allemaal strakker en meer gelikt uit. Toch zien we ook een vertrouwd element. Het app-overzicht blijft. Wel zien we aan de onderkant een rij met apps, zoals je wellicht wel kent van de Mac. Ook is er straks meer ruimte voor widgets.

Betere integratie met auto’s

Een nieuw uiterlijk voor CarPlay is natuurlijk leuk, maar waar je echt op zit te wachten is een nog betere samenwerking met je auto. Gelukkig werkt Apple ook daar aan. Zo kun je straks met CarPlay veel meer zaken aansturen.

Of het nu climate, control of de radio is, je past het simpel aan via CarPlay. Een klein voorproefje zien we al in de Apple Kaarten-app in de elektrische Ford Mustang. Daar geeft de kaartendienst bijvoorbeeld ook het batterijpercentage aan. Het platform moet in de nieuwe versie ook het benzine- en de accupercentage laten zien. Een feature waar veel mensen op wachten.

Apple CarPlay zelf aanpassen

Je krijgt dus flink meer informatie te zien via CarPlay. Zoveel, dat je misschien niet op alles meteen zit te wachten. Daarom kun je zelf de informatie die je ziet, aanpassen. Zo kies je zelf welk informatie je op het scherm ziet. Handig, want daarmee rijd je natuurlijk het fijnst. Apple heeft daarvoor verschillende lay-outs ontworpen.

Releasedatum

Na dit allemaal gelezen te hebben, ben je natuurlijk ontzettend benieuwd wanneer je het vernieuwde CarPlay kunt verwachten. Waarschijnlijk is dit pas ergens in het najaar van 2023. Dat ligt overigens ook aan de autofabrikanten. Zij bepalen wanneer ze een update uitrollen.