Typen in de lucht dankzij Apple’s Reality Pro, maar moet je het willen?

Bloomberg-journalist Mark Gurman maakt in zijn Power On-nieuwsbrief duidelijk dat Apple aan een bijzondere functionaliteit werkt. Voor zijn Reality Pro, de AR/VR-headset, wil het leunen op virtueel typen. OMT-hoofdredacteur Mark Hofman heeft daar zo zijn twijfels over.

Wie in het verleden naar de toekomst keek zag vliegende auto’s en hologrammen voor zich. Mensen die op straat liepen met een grote bril en lukraak in de lucht virtuele knoppen aanraakten om hun persoonlijke zakcomputer te bedienen. Waar we anno 2023 nog ver verwijderd zijn van die eerste twee, lijkt dat laatste steeds dichterbij te komen. Maar moeten we dat willen?

Apple’s AR/VR-headset gaat voor ‘in-air typing’

Het nieuws dat ons ten oren komt deze ochtend gaat over een functionaliteit genaamd ‘in-air typing’. Uiteraard bedoeld voor de Reality Pro: Apple’s AR/VR-headset waar we met smart op zitten te wachten.

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman werkt Apple achter de schermen aan een technologie die een virtueel toetsenbord in de lucht tovert. Deze verschijnt voor de ogen van de consument, zodat de persoon in kwestie voor zich uit een bericht kan typen.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Dat klinkt natuurlijk ontzettend sci-fi en misschien ergens wel heel erg tof, maar de praktijk lijkt me persoonlijk toch een zeer bijzondere waarneming. In principe geen probleem, mocht het niet zo zijn dat het huidige concept dit soort taferelen vereist.

Geen iPhone nodig

Zoals Apple op dit moment beschrijft leunt de AR/VR-headset niet op een iPhone. Een andere aanpak dan het bedrijf op dit moment met bijvoorbeeld de Apple Watch hanteert. De Reality Pro opereert dus volledig zelfstandig en lijkt ook geen optie te bieden voor een verbinding met een iPhone.

Ik kan het me persoonlijk niet voorstellen dat er geen mogelijkheid is om dit te doen, maar de feiten die we nu hebben lijken er wel naar te wijzen. Hierdoor heb je als consument dus geen keuze en moet je dus met de vingertjes in de lucht hele verhalen naar je contacten schrijven.

Wat mij betreft is het beter als Apple het toevoegen van een iPhone wel mogelijk maakt, zodat consumenten op z’n minst een keuze hebben. Wat hoe futuristisch het ook klinkt: de typen in de lucht lijkt me een beeld waar we de komende jaren nog maar moeilijk aan kunnen wennen.