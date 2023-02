Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Intrigerende AI-conferentie Apple keert dit jaar terug in Steve Jobs Theatre

Nu bedrijven, zoals Apple, allerlei richtlijnen en regels met betrekking tot covid-19 terugtrekken, is er ruimte voor real-life evenementen. Eén van de eerste die bij de iPhone-maker op de planning staat, heeft betrekking op kunstmatige intelligentie (AI). Dat belooft wat te worden, op deze jonge markt.

Het AI-evenement dat Apple organiseert, is niet bedoeld voor buitenstaanders. Alleen mensen die daadwerkelijk bij het bedrijf werken, mogen hierbij aanwezig zijn. Hoewel er straks wel een stream voor werknemers beschikbaar is, is niet duidelijk of jij en ik ook mee mogen kijken. Dat moeten we nog even afwachten.

Apple organiseert AI-evenement

Het aanstaande evenement staat in het teken van kunstmatige intelligentie. Dat lijkt wellicht opvallend, vanwege de recente ontwikkeling aangaande Google Bard en ChatGPT, maar is minder spannend. Dit evenement vindt namelijk jaarlijks plaats. Het grote nieuws is nu dat dit dus weer op een fysieke locatie gebeurt.

Je moet dit eigenlijk zien als een soort WWDC (een conferentie voor ontwikkelaars), maar dan alleen voor Apple-medewerkers. Ondanks het feit dat het evenement dus aanvankelijk niet zo bijzonder lijkt, kunnen er wel bijzondere dingen gebeuren. De markt voor AI is jong, maar ook heel hot.



Interestingly, the event will be held in the Steve Jobs Theater at the Apple HQ and the in-person event will be streamed to employees as well. So, essentially how Apple held media events pre-Covid. Have to wonder if Apple will also return to that for public product launches. https://t.co/uhLv4se9oW — Mark Gurman (@markgurman) February 6, 2023

Concurrentie met OpenAI en Google

De laatste tijd horen we bijvoorbeeld heel veel over ChatGPT van OpenAI. Dat is een chatbot die gesprekken kan aangaan met mensen. Inmiddels zetten gebruikers de AI-bot ook in voor het maken van huiswerk of schrijven van intro’s voor podcasts. Er is dus zeker vraag naar deze nieuwe dienst.

Google gooide deze week ook z’n gewicht in de AI-strijd met de aankondiging van Bard. Ook dat is een chatbot die dialogen voert. Of Apple met een soortgelijke dienst aan komt zetten, is nog maar de vraag. Volgende week horen we er dus ongetwijfeld meer over. Wellicht dat het bedrijf zelf iets naar buiten brengt, of dat iemand informatie lekt.

