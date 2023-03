Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Plex is de ultieme media-app voor iPhone en meer

Er zijn talloze manieren om streaming content te kijken. Er zijn fantastische services als Apple TV+, Disney+, Prime Video en meer. Toch staat de app (en dienst) Plex dat onder andere op iPhone te gebruiken is hoog in de top 10 van OMT-redacteur Dennis Mons. Hier is waarom hij daarvoor naar de App Store gaat.

Hebben we wellicht teveel streamingdiensten? Ik denk van wel. En toch kan ik er geen genoeg van krijgen. Ik heb zeker een aantal favorieten, maar Plex scoort hoog in de lijst. Het is (vind ik) een van de meest veelzijdige mediadiensten ooit die je vindt in de App Store.

Plex is je ideale App Store Parel voor je iPhone

Kort samengevat: Plex is een krachtige media streaming-app waarmee gebruikers hun mediacontent kunnen organiseren, streamen en delen over meerdere apparaten. Het is steeds populairder geworden onder iPhone- en dus ook iOS-gebruikers vanwege de gebruiksvriendelijke interface van deze App Store-parel en het brede scala aan functies.

Plex is prima te gebruiken voor standaard streamingopties zoals het kijken van live tv, films en series. Daar heb je overigens niet eens een abonnement voor nodig. De optie is er wel voor extra features. Die kost 4,99 euro per maand óf je betaalt in de App Store eenmalig 119,99 euro voor de rest van je leven.

Daarnaast heb je de optie om een keur aan bestaande streamingdiensten te koppelen. Als je dus het aanbod wilt zien van bijvoorbeeld Apple TV+, Netflix, en Prime Video krijg je dat binnen Plex te zien. Klik op een titel en je schakelt vanzelf over naar de juiste app (indien geïnstalleerd).

Even los van het aanbod, heeft Plex Premium nog een ander voordeel. Zo kan het heel goed zijn dat je ook content wil kijken die je lokaal hebt opgeslagen. Dat kan een iPhone zijn, of bijvoorbeeld je MacBook of je pc, maar ook video’s of muziek die je in je Dropbox hebt staan. Die stream je met het grootste gemak naar welk apparaat dan ook via deze App Store-parel. De meeste smart-tv’s hebben zelfs gewoon een Plex-app.

Letterlijk overal je eigen shows, films en tv

Feitelijk geef je gewoon in Plex aan waar al je bestanden staan. Deze worden dan in een zeer strak overzicht getoond op al je apparaten. Je krijgt zelfs externe informatie zoals covers, screenshots en zelfs een Rotten Tomatoes-score. En het mooie is: deze App Store-parel sorteert alle bestanden op bijvoorbeeld films, series, maar ook genres en meer.

En het wordt nog mooier: als je je Plex ‘openzet’ is al je content waar dan ook te bekijken. Dus zelfs als je content zich nog thuis bevindt, kan je lekker in de trein kijken naar de films en series die je wilt zien alsof het uit de Cloud komt.

Plex is wat mij betreft dus een veelzijdige en gebruiksvriendelijke media streaming-app in de App Store die perfect is voor iOS-gebruikers die content willen kijken op hun iPhone, iPad, Mac of Apple TV. Maar zeker ook als je allerlei apparatuur door elkaar gebruikt draait het programma de hand er niet voor om.

Met andere woorden: ik kan deze app en service van harte aanraden. Je downloadt ‘m hier in de App Store.