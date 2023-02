Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Facer is de ideale Apple Watch-app voor je iPhone

Elke dag gaan we voor jou op zoek naar de tofste, handigste, leukste of meest informatieve apps in de App Store. Deze week trapt OMT-redacteur Dennis Mons de nieuwe rubriek af met de iPhone-app Facer waarin je veel toffe wijzerplaten vindt voor je Apple Watch.

En van de nadelen van de Apple Watch is dat de standaard hoeveelheid wijzerplaten nogal beperkt is. Natuurlijk kun je zelf gaan knutselen met foto’s en dergelijke, maar is een veel betere oplossing in de App Store: Facer.

Facer-wijzerplaten voor je Apple Watch in de App Store

Mocht je geen inspiratie hebben of niet zo heel handig zijn, dan is Facer in de App Store de ideale uitkomst. In de app vind je een gigantische hoeveelheid fantastische wijzerplaten die gemaakt zijn door de community.

Zo zijn er ontzettend veel te vinden met verschillende thema’s. Hieronder vallen bijvoorbeeld grote merken als Star Trek, NASA, de Smurfen en Tetris. Mocht je een bepaald ontwerp op de App Store Parel Facer enorm tof vinden, kan je checken of de maker er nog meer heeft gemaakt. Deze persoon kan je vervolgens gaan volgen.

Mocht je door de bomen het bos niet meer zien op het kleine scherm van je iPhone, dan kan je ook inloggen op de website van deze App Store Parel. Hier krijg je nog sneller een overzicht van nieuwe apps en welke er op dat moment trending zijn.

iPhone synchroniseert jouw nieuwe wijzerplaten in de app

Voel je je na het browsen op Facer wel ineens geïnspireerd, dan kan je op de site ook je eigen wijzerplaat gaan ontwerpen (zoals bijvoorbeeld deze Rolex). Eerst kies je een basis met het aantal Complicaties dat getoond wordt. Vervolgens kan je kiezen welk je wil toevoegen op je wijzerplaat.

Als je uiteindelijk tevreden bent, kun je op de site voor de optie kiezen om deze te versturen naar de je app op je iPhone, die vervolgens synchroniseert met je Apple Watch.

Facer is in principe gratis in de App Store. Als je echter toegang wil tot alle wijzerplaten dan betaal je 2,99 per maand of 17,99 per jaar. En mocht je toevallig geen Apple Watch en/of iPhone hebben, wees niet getreurd, de app is ook beschikbaar voor WearOS en Tizen.