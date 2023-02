Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

USB-C nu al mogelijk op de AirPods (en zo ga je er mee aan de slag)

Laten we eerlijk zijn, het is hemeltergend dat Apple steeds blijft switchen van aansluiting naar aansluiting. Maar nu kunnen we een AirPods-case van Lighting naar USB-C ombouwen. Hoe dan? Een handige DIY-dude is het gelukt. Met gemak. Ook OMT-redacteur Dennis Mons is het zat en wil weten hoe die YouTuber dat deed.

Met deze DIY-oplossing laad je je AirPods op via USB-C. Is dat voor ons simpel? Nee. Is het feitelijk met goede begeleiding te doen? Jazeker. De stap van Lightning naar USB-C is vooral voor AirPods-gebruikers best een eitje. Erhm, mits je twee rechterhanden handen hebt en nooit bibbert.

Apple opgelet: DIY maakt AirPods USB-C

Oké: het is mogelijk om een verloopje te kopen van Lightning naar USB-C (slechts 25 euro), wat gewoon triest is, maar dat terzijde. Hoe dan ook dekt een extra flubbel (de technische term voor idioot verloopplasticje) de lading sowieso niet echt. We dobberen op een eiland van plastic en laten we in godsnaam dat drijvende platform niet veel groter maken.

Fijner is echter als je gewoon je USB-C-kabel, zoals die van de nieuwe iPad (of letterlijk alle nieuwe apparatuur op dit moment) kunt gebruiken op je Airpods. Dat kon niet. Tot nu. Een uitvinder wil namelijk al die plastic rommel de kop indrukken en ging sleutelen aan de Airpods Pro.

Het is eigenlijk van de zotte dat Apple met slepende hakken over de grens gaat als het gaat om het implementeren van een nieuwe, algemene standaard nu het afgedwongen wordt door de Europese Commissie. Maar laat het aan de knutselaar en YouTuber Ken Pillonel over om daar verandering in te brengen.

Het mooie van Pillonel is dat zijn gedachtegang niet eens is om Apple dwars te zitten. Hij wil gewoon oprecht ervoor zorgen dat plastic rommel niet in het milieu belandt. In zijn Exploring the Simulation Channel-kanaal pakt hij niet alleen Apple aan, maar versleutelt hij ook oordoppen van andere gerenommeerde merken als Bose.

Amper te repareren

Het sneue van deze bedrijven is dat ze weerbarstig zijn als het gaat om vernieuwing. Het moge duidelijk zijn dat Apple nogal happig is op het feit dat al die talloze verloopjes behoorlijk wat geld in het laatje brengen en dus USB-C een beetje aan de kant geschoven wordt.

Het YouTube-kanaal iFixit gaf het repareren van de AirPods en AirPods Pro dan ook een één uit tien qua reparatie. Er viel geen land mee te bezeilen. Ze zijn amper open te krijgen en onderdelen zijn op één hand te tellen. Dus vaarwel ‘Self Service Repair’.

Pillonel wil die AirPods-nonsens een halt toe roepen

Het repareren van je AirPods en zelfs een USB-C-aansluiting vindt de uitvinder een belangrijk punt. “Het doel van dit project is om het aantal reparaties succesvol te maken en de kwantiteit van elektronische rommel tot een minimum te beperken”, stelt hij.

Dé oplossing voor USB-C die hij dan ook aandraagt is een oplaaddoosje met openingen printen met de juiste poorten. Hierbij wordt een USB-C-poort-ingang ingebouwd en kan het met enkele goedkope onderdelen volledig werkzaam zijn.

Zo gezegd zo gedaan wat zijn model betreft, ware het niet dat er een kink in de kabel zat: het onderdeel om de USB-C- in plaats van de Lightning-poort te verbinden met de oplaad-case was niet bepaald voorradig. Volgens Pillonel kwam dat door de kleine leercurve van de mensen die zelf willen repareren.

“We hadden meteen door dat twee miljoen mensen keken naar onze eerste video waarin we deze procedure begonnen, maar het was misschien té moeilijk. Daarom was de vraag naar die onderdelen veel minder”, denkt hij.

“Een batterij voor AirPods kan online gekocht worden, maar dat is het ook het enige onderdeel wat te krijgen is”, aldus Pillonel. “Als een oplaadgedeelte kapot is, is er geen mogelijkheid om dat te kopen, tenzij het uit een ander defect apparaat komt.”

De USB-C-aansluiting voor de AirPods-case voor eigen reparatie was vooralsnog dus wat teveel gevraagd.

Het punt is dus wel een tikkie pijnlijk: als iemand in zijn garage USB-C in AirPods in plaats van Lightning kan proppen, waarom kan de hele R&D-afdeling van Apple dat niet?

Frappant.