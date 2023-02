Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

AirPods Max 2 en HomePod mini: op deze datum kun je ze verwachten

Vandaag is het de dag van de release van de nieuwe Apple HomePod, maar we kijken nu al verder wat er komen gaat op audiogebied. Zo weten we nu ook meer over de AirPod Max 2 en de HomePod mini. Dit is wanneer je ze kunt verwachten.

Audio is een belangrijk onderdeel van Apple. Dat gaat natuurlijk verder dan Apple Music op je iPhone of iPad. De techreus heeft dan ook flink wat verschillende audioproducten in het assortiment zoals AirPods en de HomePod, en dan tellen we de koptelefoons van Beats niet mee. Maar wanneer komen er weer nieuwe versies?

Wachten op de Apple AirPods Max 2 en nieuwe HomePod mini

Iemand die daar het antwoord op heeft is de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij heeft vandaag uitspraken op Twitter gedaan over een nieuwe HomePod mini en de AirPods Max 2. Helaas moeten we daarop nog wel even wachten.

Kuo verwacht dat Apple zijn audio-line up pas in de tweede helft van 2024 en de eerste helft van 2025 verder onder handen neemt. De analist denkt dat rond die tijd de nieuwe HomePod mini en de AirPods Max 2 in massaproductie gaan.

🧐 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Komt er eerst nog iets anders?

Dat betekent dat er flink gat zit tussen de eerste en tweede generatie van de HomePod mini en de AirPods Max. De eerste versies van deze producten kwamen namelijk in 2020 op de markt. Een opvolger laat dus minimaal vier jaar op zich wachten na de lancering.

Toch is er mogelijk nog een Apple audio-product dat eerder op de markt komt. Zo gaan er geruchten over de AirPods Lite. Dit moet een budgetmodel worden van de oortjes. Deze kunnen weleens eerder verschijnen dan de Max en de HomePod mini. Mogelijk gaat Apple hierbij onder de 100 dollar zitten, maar dat is nog afwachten.

Op welk audioproduct van Apple wacht jij het meest? Laat het ons weten in de reacties!