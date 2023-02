Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 Mac-apps die je de ideale Windows-functies geven

Het overstappen van een Windows-pc naar een Mac kan een flinke stap zijn. Het lijkt alsof je van een aantal functies voorgoed afscheid moet nemen. Toch hoeft dat niet het geval te zijn. Vooral als je deze apps op jouw computer zet.

Windows en macOS zijn een wereld van verschil. De eerste weken vraag je jezelf wel eens af waarom je overgestapt bent, terwijl je jezelf later afvraagt waarom je het niet eerder gedaan hebt. Toch kan het zijn dat je een aantal functies mist.

5 Windows-apps op je Mac

Deze 5 apps vullen de leegte die de overstap van Windows naar Mac achterlaat prima op. Hier komen ze.

Parallels brengt Windows naar je Mac

Heb je een Mac, maar kun je echter niet zonder Windows? Dan is Parallels de oplossing voor je. Je krijgt eigenlijk een tweede systeem op je Mac, alleen ziet deze er volledig uit als Windows. Deze werkt zowel op Intel- als M-Series-Macs.

Het grote voordeel aan Parallels is dat het 40 verschillende Windows-functies naar je Mac brengt. De app heeft echter wel een flink prijskaartje. Je betaalt voor de Pro-versie 119 euro per jaar. Voor de Business Edition moet je zelfs 149,99 euro per jaar neerleggen. De gewone versie kost eenmalig 129 euro.

AltTab op jouw Mac

Als je jarenlang Windows hebt gebruikt is de comninatie Alt Tab bijna legendarisch. Door de twee toetsen te gebruiken schakel je simpel tussen de verschillende schermen. In tegenstelling tot de Mac geeft Windows wel een preview wat je in het volgende scherm krijgt te zien en dat maakt het een stuk gebruiksvriendelijker.

Gelukkig is er voor Mac-gebruikers een gratis oplossing. De app heeft de toepasselijke naam Alt Tab. In plaats van Alt, gebruik je de optie-toets. Je ziet alle vensters die je open hebt en schakelt er net zo makkelijk tussen als Max Verstappen in zijn Red Bull doet. Je downloadt de app hier.

Magnet

De naam Windows zegt het eigenlijk al: schermen. Als het systeem van Microsoft ergens goed in is: dan is het wel om je verschillende schermen die je hebt openstaan op een duidelijke manier te organiseren. Dit kan dan ook wel een gemis zijn op je Mac.

Gelukkig biedt de app Magnet de oplossing. Dit programma sorteert jouw verschillende schermen en past de groottes aan, zodat ze prachtig naast elkaar staan. Er is een nadeel: de app is niet gratis, want je betaalt er 9,99 euro voor.

CopyClip2

Deze app is echt onmisbaar op je Mac. Dat heeft een reden: Apple heeft nog steeds geen goede klembordmanager. Als je dus kopieert en plakt moet je tussen verschillende schermen schakelen wat behoorlijk irritant kan zijn. Iets wat Windows al jarenlang goed doet.

Gelukkig kun je dat gelukzalige plakkende gevoel van Windows naar je Mac halen door middel van de app CopyClip2. Deze versie kost echter wel 9,99 euro. Gelukkig is er ook een gratis alternatief, al is die net wat minder. Dit is de eerste versie: CopyClip.

uBar

Iets wat je sowieso meteen mist op een Mac is de befaamde Windows-taakbalk. Gelukkig is dat makkelijk op te lossen met uBar. De app zorgt ervoor dat je de ouderwetse taakbalk helemaal terug krijgt. Handig als je maar niet kunt wennen aan de Mac-uitstraling.

Er is helaas wel een maar. Deze functie kent een gratis proefperiode. Daarna kost de taakbalk je eenmalig 30 dollar.