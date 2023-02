Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Deze 5 intrigerende feitjes over Tetris maken je klaar voor de film op Apple TV+

Een film over Tetris kan voor veel mensen als een en al suffigheid in de oren klinken. Maar de trailer van de recent aangekondigde film voor Apple TV+ is uit en die ziet er vele malen toffer uit dan we hadden verwacht. Met Taron Egerton (Kingsman, Rocketman) in de hoofdrol en regie van Jon S. Baird (Filth) zou deze film nog weleens verdraaid interessant kunnen worden.

Als je nou nieuwsgierig bent naar Tetris, ben je hier aan het juiste adres. De ogenschijnlijk simpele puzzelgame staat namelijk bijzonder hoog in ons toplijstje. Om alvast in de stemming te komen voor de film hebben wij 5 interessante feitjes verzameld over één van de best verkochte games aller tijden.

Een Tetris-film op Apple TV+?

Jazekers, een film gebaseerd op het mega-populaire puzzelspel komt op 31 maart uit op de streamingsdienst van Apple. De film werd pas aan het begin van deze maand bekendgemaakt door het bedrijf. Deze film lijkt niet verbonden te zijn aan de Tetris-trilogie die jaren geleden werd aangekondigd.

#1: De game is ontwikkeld in de Soviet-Unie

De Russische programmeur Alexey Pajitnov heeft Tetris in 1984 ontworpen en geprogrammeerd. De game werd oorspronkelijk illegaal verspreid omdat Pajitnov bang was voor de Soviet-regering, al kreeg de overheid deze rechten uiteindelijk wel in handen.

Tetris markeerde ook de eerste keer dat een stuk entertainment software werd geëxporteerd van de Soviet-Unie naar Amerika. Dit verhaal is ook waar de film op Apple TV+ over gaat.

#2: De therapeutische werking van Tetris

Jazeker, dit spelletje met vallende blokjes kan mentaal een positief effect op je hebben. Tetris is voor meer dan 30 wetenschappelijke studies gebruikt en blijkt te kunnen helpen met het behandelen van post-traumatische stress stoornis (PTSS), het controleren van je dieet en stress in het algemeen.

Tijdens het spelen van de game kom je door de simpliciteit snel in een zogenaamde ‘flow-state’. Je synchroniseert als het ware met het spel. Tijdens die flow heb je geen tijd om na te denken over dat wat je dwars zit, waardoor Tetris soms even de nodige afleiding kan bieden.

#3: Waar komt de naam vandaan?

We hoorden het al even voorbij komen in de trailer van de Apple TV+ film, Tetris is een amalgamatie van twee woorden. Ten eerste is daar ‘Tetra’, het Griekse woord voor vier. Het is dan ook geen verrassing dat elk puzzelstukje in de game bestaat uit 4 blokjes. Combineer dat met tennis, de favoriete sport van Pajitnov, en voilá! Tetris.

🎮 Andere namen in <em>Tetris</em>. Heb jij je ooit afgevraagd hoe het speelveld en de stukjes in Tetris nou heten? Ja, die hebben echt een naam. De blokjes die eindeloos door blijven vallen heten tetrominos, en het speelveld heet de Matrix. Keanu Reeves is daarentegen nog niet gespot.

#4: Tetris is de eerste game die gespeeld werd in de ruimte

Yup, want wat moet je anders daar in die eeuwige leegte? Zo dacht de Russische cosmonaut Aleksandr Serebrov er blijkbaar ook over. Hij nam op 1 juli 1993 zijn Game Boy met Tetris-cartridge mee naar het MIR-ruimtestation. De handheld-console en game zijn in 2011 verkocht voor 1.220 dollar.

#5: Er bestaat iets genaamd het Tetris-effect (en Apple TV weet dit)

We zagen in het begin van de trailer Henk Rogers (Taron Egerton) tegen iemand praten over de indruk die Tetris op hem had gemaakt na slechts vijf minuten speeltijd. Hij zegt: “In mijn dromen zie ik nog steeds vallende blokken.”

Dit kan een subtiel knikje zijn naar het zogenaamde Tetris-effect. Dit fenomeen vindt plaats wanneer een persoon de game een lange periode speelt, of ernaar kijkt. Wat er gebeurt is dat een persoon de patronen van Tetris ook buiten het spelen van het spel begint te zien. Ook is het beschreven dat het kan voelen alsof je het spel nog steeds aan het spelen bent. Het Tetris-effect is niet schadelijk. Wel interessant dat het op deze manier behandeld wordt in de Apple TV+ film.